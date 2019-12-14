2020 yılına umutla bakıyoruz
GEFCO Türkiye Genel Müdürü ve Orta Doğu Bölge Müdürü Denis Renard, önceki gün İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’yi büyük bir pazar ve önemli bir geçit olarak gördüklerini vurguladı.
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