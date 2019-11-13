“2023 hedefleri için lojistik kritik sektör”

13 Kasım 2019

Her yıl gerçekleştirilen Logitrans'ın sektör açısında önemli olduğunun altını çizen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, fuar lojistiğin gelişmesi açısından çok önemli bir organizasyon. Logitrans başta Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerini bir araya getiriyor. Böylece lojistiğin hatta tedarik zinciri sektörlerinin uzmanları aynı çatı altında toplanıyor” ifadesini kullandı.

Fuarın aynı zamanda yeni iş fırsatları, sektörel ilişkiler ve yeni işbirlikleri açısından da çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Eldener, “Logitrans Fuarı sektörümüzün tüm paydaşlarını tek bir noktada buluşturmayı hedefleyen bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Bu anlamda lojistiğin gündemini de yakından takip ettiğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

UTİKAD’ın gündeminde geçtiğimiz yıl TİO Yönetmeliği, yeni gümrük kanunu, İstanbul Havalimanı ve kurdaki dalgalanmaların dış ticaret üzerindeki etkilerinin yer aldığını söyleyen Başkan Eldener, dijital dönüşümle Endüstri 4.0’ın sektöre olası etkilerinin dışında blockchain uygulamalarını da yakından takip ettiklerini anlattı. Başkan Eldener, fuar kapsamında bu yenilikçi yaklaşımların da yer alacağını dile getirdi.

“Türkiye Lojistik Master Planı'nın tamamlanmalı”

Sektörün yurtdışında markalaşması için öncelikle lojistiğin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi gerektiğini belirten Başkan Eldener, “Sektörle kamu arasında işbirliğinin sağlanması şart. Aynı zamanda mevzuat düzenlemeleri sektör faaliyetlerini destekleyici ve güçlendirici nitelikte yapılırsa yatırım ortamını bozacak, tarife kısıtlamaları ve yüksek maliyetli belge ücretlerinden kaçınılırsa sektör olarak küresel büyüme hedefi daha kolaylaşır” diye konuştu.

Deniz yolu taşımacılığın lideri

2018'de deniz yoluyla yapılan taşımanın yüzde 65, hava yoluyla yüzde 12, karayoluyla yüzde 22, demiryoluyla yüzde 1 oranında gerçekleştiğini belirten Eldener, şöyle devam etti: “Tonaj açısından yapılan taşıma yöntemlerine bakıldığında deniz yolu yüzde 89, karayolu yüzde 9, hava yolu yüzde 1 ve demiryolu taşımaları yüzde 1 olarak gerçekleşti. 2002'de yüzde 47.2 olan ihracatın deniz yoluyla taşınan kısmı 2018'de yüzde 62.8’e yükseldi. Aynı dönemde ithalatın deniz yoluyla taşınan kısmının oranı yüzde 46’dan yüzde 59.6’ya çıktı. Deniz yolu taşımacılığının dış ticaretin yanında kabotaj ve transit amaçlı taşımacılıkla limanlarda elleçlenen yük miktarı da genel olarak artmaya devam ediyor. 2003 yılında 190 milyon ton olan elleçlenen toplam yük miktarı 2018 sonunda 460 milyon tona ulaştı.”

Türkiye’de hava yoluyla taşınan yük miktarının 2002-2018 yılları arasında 2012 yılı hariç sürekli artış gösterdiği bilgisini veren Eldener, “2002-2003 yıllarında 1 milyon tonun altında olan yıllık hava yolu yük taşımacılığı 2018'de 3.8 milyon tona ulaştı. İç hatlarda taşınan yük miktarı bu dönemde beş katına çıkarken dış hatlarda taşınan yük miktarı ise 0.7 milyon tondan 2.9 milyon tona yükseldi” diye konuştu.

“Demiryolunda kayda değer ilerleme yok”

Demiryolu taşımacılığının önemine dikkat çekilmesine ve Türkiye’nin son yıllardaki yüksek hızlı tren yatırımlarına rağmen, demiryolu yük taşımacılığında kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını vurgulayan Başkan Eldener, “Çoğunlukla yurtiçi yük taşımacılığında tercih edilen demiryollarında taşınan toplam yük miktarı 2002'de 15.9 milyon ton iken 2017'de 28.6 milyon ton seviyesine çıktı. Demiryolu açısından bakıldığında Türkiye’nin önemli bir potansiyeli var” dedi.

Karayolunda 2018’de ihracat taşımalarının yüzde 22’sinin, ithalat taşımalarının ise yüzde 34’ünün yabancı araçlarla yapıldığını anımsatan Başkan Eldener, “Türkiye’den yapılan ihracat taşımalarında Türk araçlar bir önceki döneme göre yüzde 3 düşüş yaşarken yabancı araçlar da yüzde 8 artış yaşadı. Yabancı araçların payı yüzde 22, Türk araçların ise yüzde 78 olarak gerçekleşti. Yabancı araçlar arasında pazar payını yüzde 22 artıran Sırbistan ve yüzde 17 artıran İran dikkat çekiyor” açıklamasında bulundu.