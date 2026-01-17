420 milyon Euro yatıracaklar! 2027'ye kadar bitmezse...

Yunanistan, uzun yıllardır eleştirilen demiryolu sistemini modernize etmek için kapsamlı bir adım attı. Parlamento tarafından resmen kabul edilen yeni sözleşme, “niyet beyanı” düzeyindeki vaatleri geride bırakıp, takvim ve denetim mekanizmalarıyla bağlayıcı bir modele geçildiğini ortaya koyuyor. Hükümet, bu hamleyle hem hizmet kalitesini yükseltmeyi hem de kamuoyunun demiryoluna olan güvenini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

23 yeni elektrikli tren

Sözleşmenin en dikkat çekici ayağını, Yunanistan’ın 2004’ten beri ilk kez yeni tren alımı gerçekleştirmesi oluşturuyor. Buna göre Hellenic Train, toplam 308 milyon Euro değerinde 23 adet yeni elektrikli tren tedarik edecek. Bu trenlerin ülkenin yolcu taşımacılığında konfor ve güvenlik standardını yükseltmesi bekleniyor.

Anlaşmanın toplam yatırım büyüklüğü ise 420 milyon Euro olarak açıklandı. Bunun 112 milyon Euro'luk kısmı bakım tesisleri, depolar ve dijital sistemler gibi destekleyici altyapı alanlarına ayrıldı.

Finansmanı Ferrovie dello Stato sağlayacak

Yatırımın tamamının, Hellenic Train’in İtalyan ana şirketi Ferrovie dello Stato tarafından finanse edileceği belirtildi. Böylece Yunanistan, demiryolu filosunu yenilerken aynı zamanda sistemin sürdürülebilir işletimi için gerekli bakım ve teknoloji altyapısına da kaynak sağlamayı planlıyor.

2027’ye kadar yapılmazsa sözleşme iptal edilecek

Yeni sözleşmenin en önemli yeniliklerinden biri, anlaşmaya ilk kez net bir fesih maddesi eklenmesi oldu. Buna göre yeni trenler 2027’ye kadar teslim edilmez ve işletmeye alınmazsa, Yunan hükümeti sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olacak.

Ayrıca gecikmeler, tren arızaları ya da yetersiz bakım gibi durumlara ilişkin cezai şartların sıkılaştırıldığı bildirildi. Büyük hizmet aksaklıklarında yolcuya ödenecek tazminatın da iki katına çıkarıldığı duyuruldu.

GPS ile anlık tren takibi

Anlaşma kapsamında bir diğer kritik başlık ise dijital tren izleme sistemi oldu. Daha önce kağıt tabanlı ve şeffaf olmayan raporlama yapısının yerine, trenlerin GPS ile gerçek zamanlı izlenmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Bu sayede seferlerin performansı anlık takip edilecek, gecikmelerin ve aksaklıkların hesap verebilirliği artacak.

Yeni uygulama, hem denetimin güçlenmesini hem de kamu kaynaklarının kullanımı ile hizmet kalitesi konusunda daha net kontrol sağlanmasını hedefliyor.

Atina-Selanik hattı hızlanacak

Altyapı ve Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Konstantinos Kyranakis, yeni trenlerin gelmesi ve Atina-Selanik hattındaki yükseltmelerin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 3,5 saatin altına düşmesinin beklendiğini açıkladı. Bu gelişmenin demiryolunu daha rekabetçi hale getirerek, yolcular için yeniden cazip bir alternatif yaratacağı ifade edildi.

Kyranakis, oylamanın sadece bir sözleşme onayı olmadığını vurgulayarak, “Yunan demiryollarını sözlerden kurallara, hoşgörüden istikrara taşıma” hedefi taşıdığını belirtti.