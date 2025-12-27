50 bin kilometreyi gördüler: Dünyada daha hızlısı ve uzunu yok

Çin, 2021-2025 dönemini kapsayan 14. Beş Yıllık Plan ile demiryollarında kapasite ve modernleşme hamlesini güçlendirdi.

Çin Demiryolları, ülkedeki yüksek hızlı tren işletme uzunluğunun 50 bin kilometreyi aştığını duyurdu. Çin, dünyanın en büyük ve en gelişmiş hızlı tren ağına sahip ülkesi oldu.

2026-2030 dönemine yönelik 15. plan ise modern ulaşım sisteminin daha da genişlemesini hedefliyor. Uzmanlara göre bu ilerleme yalnızca hat uzunluğuyla değil, seyahat hızını artırarak bölgeler arası bağlantıyı yeniden şekillendirmesiyle de öne çıkıyor.

Açılan yeni hat, Xi’an’dan Yan’an’a 350 km hızla ilerliyor. İlk etapta günde 38 sefer, toplamda 10 istasyon ile hizmet verecek.

130 dakikadan 68 dakikaya düştü

Yeni hat, geleneksel trenlere göre seyahat süresini 62 dakika kısaltarak 68 dakikaya düşürdü. Hattın bölge halkının erişimini artırması, kırsal kalkınmayı desteklemesi ve batı bölgelerinde ekonomik ivme yaratması bekleniyor.

4 saatte 1000 kilometre yolculuk

Yeni hatlarla birlikte Çin’de 500 km mesafede şehirlerarası yolculuk 1-2 saat, 1000 km seyahatler 4 saat, 2000 km yolculuklar ise aynı gün dönüşe olanak sağlayacak seviyeye geldi. Aynı gün Wuhan-Yichang hattı da devreye girerek iki şehir arasındaki yolculuğu 69 dakikaya indirdi.

Yalnızca ray döşemek değil, büyüme stratejisi

Uzmanlar, YHT projelerinin yalnızca ulaşım değil; lojistik, ticaret ve bölgesel entegrasyon için yeni ekonomik koridorlar yarattığını belirtiyor. Çin’in demiryolu teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltması, üretim ve mühendislik kapasitesini güçlendirmesi ülkenin büyüme stratejisinin temel taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.