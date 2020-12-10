AB mevzuatı ihlal edildi, trafik polisi masrafı nakliyeciye yüklendi

Almanya’da nakliyecilerin ödediği otoban ücretine trafik polisi masrafının eklendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Polonyalı bir nakliyeci, Alman hükümetine dava açtı. Dava, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşındı. ABAD, Alman hükümetinin AB mevzuatını ihlal ettiğine karar verdi. Emsal olacak bu kararla, Türk nakliyecilerin yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerinde bir masraftan kurtulmasının ve 3 yıl geri dönük para almasının önü açıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne (UND) yazı göndererek, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşınan Almanya’daki otoban ücretlerine yönelik davanın 28 Ekim tarihli sonucu ve içeriği hakkında bilgi paylaştı. Bunun üzerine UND, konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapmasının ardından üyelerini bilgilendirdi. Verilen bilgilere göre, Avrupa Adalet Divanı, 28 Ekim’de Almanya'daki ağır yük araçları için ödenen otoban geçiş tutarının Avrupa mevzuatını ihlal ettiğine karar verdi. Çünkü, AB yönetmelikleri uyarınca, ağır yük araçlarının otoban geçiş tutarları belirlenirken sadece altyapı masrafları bu tutara dahil edilebiliyor. Oysaki Alman hükümeti trafik polisinin masraflarını da hesaba katıyordu. AB yönetmeliklerine göre, trafik polisinin masrafları altyapının işletilmesi için maliyet oluşturmuyor. Dolayısıyla Avrupa Adalet Divanı’na göre, Almanya'daki ağır yük araçları otoban geçiş ücretleri, trafik polisinin masraflarını da kapsadığı için Avrupa yasalarına aykırılık teşkil ediyor.

UND’nin açıklamasına göre; Türk nakliyecileri için de önemli bir emsal teşkil edeceği anlaşılan dava henüz yerel mahkemece sonuçlanmadı. Ancak, ABAD kararına göre nakliyecilerin Almanya'da kullandıkları otoyollar için ödedikleri ücretlerden "trafik polisi" için olduğu belirtilen bölümün AB mevzuatına aykırı olduğu kesinleşti. UND yetkilileri, “Mezkûr kararın, Almanya'da ödenmiş olması muhtemel meblağın geçmişe dönük olarak nakliyecilerimize geri ödenmesine yönelik benzer davalar açılmasına olanak sağlıyor. Bu masraflar ödenen otoban geçiş tutarının yüzde 4’ünü oluşturuyor” açıklamasını yaptı. UND, bununla birlikte bu miktarı aşan taleplerin olmasının da mümkün göründüğünü vurguladı.

DÜNYA’nın sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Türk nakliyeciler süreci yakından takip ediyor ve dava açmaya hazırlanıyor.

Geriye dönük ödemeler için son başvuru 31 Aralık'ta

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nden (IRU) edinilen bilgiye göre, firmalar geriye dönük iade taleplerini doğrudan Almanya Federal Eşya Taşımacılığı Dairesine iletebilecek. Geriye dönük ödemeler son 3 yıla dönük alınabiliyor. 2017 yılına ait geri ödemelerin alınabilmesi için en geç 31 Aralık 2020 tarihinde başvuru yapılması gerekiyor.

Türk nakliyecinin yıllık kaybı, en az 1.5 milyon Euro

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre, nakliyeciler Almanya’da sefer başına tek yönde 150-180 Euro arası otoban ücreti ödüyor. Bu ücretler yapılan kilometre üzerinden hesaplandığı için, her taşıma için farklılık gösterebiliyor. Gidişdönüş toplamda sefer başına ortalama ücret 300 Euro’yu aşıyor. Bunun yüzde 4’ünü trafik polisinin masraflarının oluşturduğu düşünüldüğünde Türk nakliyecilerin yıllık yaklaşık 1.5 milyon Euro’nun üzerinde tasarruf sağlayabileceği öngörülüyor. Türk taşımacılar Almanya’ya yıllık yaklaşık 95 bin ihracat seferi gerçekleştiriyor. Ancak, DÜNYA’nın sektör hukuk uzmanlarından edindiği bilgiye göre yüzde 4 olarak açıklanan tutarın, yüzde 10’u aşması da mümkün görünüyor. Bu da geri ödenecek ve tasarruf sağlanacak miktarın daha fazla olması anlamına geliyor. Bu konudaki detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak.