Ağır ticaride hızlı dönüş!

11 Haziran 2020

Aysel YÜCEL

Ağır ticaride satışlar hızlandı. Lojistikçilerin filo yatırımına yönelmesiyle mayısta hareketlenen sektörde, haziranda satışlar beklentilerin üzerinde gidiyor. Sektör temsilcileri, salgın nedeniyle mart ayında düşürülen yıl sonu satış hedeflerini yeniden yukarı yönlü revize etti. Ağır ticari üreticileri yılsonunda yüzde 40’ın üzerinde büyüme öngörüyor.

Son 5 yılda yüzde 80’lere varan daralma yaşayan 16 ton ve üzeri ağır ticari araç pazarı (çekici& kamyon) 2019’da tarihi düşüşle 7 bin 400 adetlere kadar gerilemişti. 2020’de ise hızlı bir dipten dönüşe sahne olan pazarda, ocak ve şubat aylarında satışlar yüzde 200’e yakın arttı. Ancak salgın nedeniyle mart ve nisan aylarında satışlar yeniden düşüşe geçti. Pandeminin yarattığı karamsarlık nedeniyle sektör yılsonu hedeflerini düşürdü. Mayıs ve haziranda yaşanan hareketlilik sektörde umutlar yeniden alevlendi.

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) Başkanı İlhami Eksin, Türkiye ve Avrupa’daki fabrikaların nisan ayı içerisinde yeniden üretime geçmeye başlamasının ardından mayıs ayı içerisinde özellikle yurtiçi gıda nakliyesi ağırlıklı olmak üzere uluslararası taşımalarda da sektörlerde hareketlenmenin başladığına dikkat çekti. Eksin, ağır ticarideki bu hareketlenmeye kamu bankalarının kredi oranlarında yaptığı kampanyanın da dolaylı olarak olumlu yansıyacağını söyledi.

TAİD verilerine göre; mayıs ayı 16 ton üzeri ağır vasıta perakende satışları 664 adet olarak gerçekleşti. Bunun 431 adedi çekici, 233 adedi ise çoğunlukla inşaat kamyonu olarak gerçekleşti. Geçen yıl mayıs ayında 270 çekici, 198 kamyon satılmıştı. Mayıs ayında özellikle çekici tarafında daha fazla yatırım oldu. Bu yılın ocak-mayıs döneminde de toplam çekici ve kamyon satışları 4 bin 50 adet olarak gerçekleşti, ilk 5 ayda kamyondan çok çekici tarafında hareket oldu.

Yetkili servislere giriş arttı

“Haziran ayında mayıs ayından daha iyi bir pazar olacağının sinyalleri var” diyen Eksin, haziran ayının ilk günlerinde yetkili servislere araç giriş adetlerinin salgın öncesini yakaladığını söyledi. Eksin, “Normalleşme arttıkça hem yurtiçi hem uluslararası nakliyede hareketlenmeye bağlı araç taleplerinin artmasını 3. ve 4. çeyrek rakamlarının salgın öncesini yakalayabileceğini öngörüyoruz” dedi.

TAİD olarak, 2020 yılı toplam pazar öngörülerinin yılın başında 12 bin adet olduğunu ancak, salgın nedeniyle bu hedefi mart ayında 8 ila 9 bine revize ettiklerini hatırlatan Eksin, “Uluslararası nakliye ve yurtiçi gıda nakliye müşterilerinin mayıs ayı sonu ve haziran talepleri nedeniyle tekrar önceki pazar öngörülerine döndük” dedi.

İlhami Eksin, pazardaki hareketliğin sektör adına umut verici olduğunu ancak, pazarın yıllık ortalama 25 bin adet olan eski günlerine dönmesi için bazı desteklere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Eksin, "Ağır ticari aracın hurda kapsamına alınmasının yanı sıra müşterilerimiz olan lojistikçilere ihtiyaç duyulan teşviklerin verilmesiyle, pazar yeniden 25 binlik adetleri aşacaktır" dedi.

Eyüp'ün yatırımı 500'ü aşacak

Geçtiğimiz günlerde filosuna 165 adet Tırsan treyler ekleyen Eyüp Lojistik, bu yıl içerisinde aynı firmadan 80 adetlik alım daha yapacak. Şirket ayrıca, Man’dan 40 adet çekici aldı. DÜNYA’ya konuşan Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, 2021 sonuna kadar çekici alımlarını 300 adete çıkaracaklarını söyledi. Bartık, bu yatırımların yenileme değil, filoyu büyütme amaçlı olduğunu vurguladı.

Eyüp Bartık, lojistik sektöründe filo yatırımlarında yaşanan hareketliliği şu şekilde değerlendirdi: “Sektör yıllardır inşaatla ayakta kalıyordu. Ticari tarafta gecikmiş talep vardı. Salgın sonrası talep hızlandı çünkü insanların hareketi kısıtlanınca mal hareketi başladı. Uzun zamandır yatırımlarını erteleyenler harekete geçti. Çünkü finansmana erişim kolaylaştı. Faiz indirimi etkili oldu. Öte yandan Çin’den Türkiye’ye talep kayması başladı ve bunun artması bekleniyor. Bu da lojistikçilerin yatırım iştahını artırdı. Sağlıktan gıda ve tekstile kadar hepsinde hareketlilik var.”

Hüner, 300 treyler için anlaştı

Haziranda önemli sayıda araç yatırımı yapan firmalardan biri de Hüner Lojistik oldu. Şirket, Tırsan ile 300 adetlik treyler satış anlaşması yaptı. Teslimat töreni bugün online olarak yapılacak.

Satışları hareketlendiren 4 önemli etken



● Ötelenmiş talebin devreye girmesi

● Salgın sonrası mal hareketinin hızlanması

● Faiz indirimi ile finansmana erişimin kolaylaşması

● Salgın sonrası tedarikte Türkiye’nin öneminin artması

OTOMOTİV ÜRETİCİLERİ NE DİYOR?

FORD TRUCK GENEL MÜDÜR YARDIMICISI SERHAN TURFAN:

BAYİLERDE GAYET OLUMLU HAVA VAR

“16 ton üzeri ağır ticari araç pazarı, 2020 yılına çok iyi başlayarak; yılın ilk 2 ayında; geçen seneye göre yüzde 200 büyüme gerçekleştirdi. Mart ayı ortasında ise salgın nedeniyle düşüşe geçti. Ancak yine de 2020 Mayıs ayı sonu itibarıyla 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 41 oranında artış gösterdi. Pazarda hızlı bir toparlanma mevcut. Ford Trucks olarak, temmuz ayı itibarıyla pazarın pandemi etkisinden çıkmasını ve pandemi öncesi planlanan temposuna dönmesini öngörüyoruz. 2020 sonu itibarıyla da 2019 da 7 bin seviyelerinde olan pazarın 10-11 bin adet seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. İnşaat sektöründe önemli gelişmeler olmadığı sürece, segmentler bazında pazarın yıl sonuna kadar bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün artık morallerin yerine gelmeye başladığını ve bayilerde gayet olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz.”

MERCEDES-BENZ TÜRK KAMYON PAZARLAMA VE SATIŞ DİREKTÖRÜ ALPER KURT :

TALEBİN DAHA DA ARTMASINI BEKLİYORUZ

“Türkiye’de mart ayında başlayan pandemi sürecinde otomotivin her kesiminde olduğu gibi kamyon teslimatlarında da durgunluk yaşandı. Bu dönemde günlük hayatın devamlılığı için lojistiğin önemini bir kez daha gördük. Bu süreçte ticari araçlarımızın sorunsuz işletilebilmesi için hem yetkili servislerimizi açık tuttuk hem de kamyon teslimatlarımıza devam ettik. Kamu ve özel bankalar ile yürüttüğümüz kampanyalarımız ile müşterilerimize uygun finansman seçenekleri sunduk. Nisan ayında yaşanan durgunluk mayıs ayında yerini gözle görülür bir hareketlenmeye bıraktı. Haziran ayıyla birlikte pazardaki kamyon ve çekici talebinin artacağını öngörüyoruz. 2020 yılında kamyon pazarının 2019’un üzerinde bir adet ile tamamlanacağını öngörüyoruz.”

ANADOLU ISUZU GENEL MÜDÜRÜ TUĞRUL ARIKAN:

MAYISTA SATIŞLAR HAREKETLENDİ HAZİRANDA ARTTI

“Hareketlenme başladı. Mayıs daha iyi geçti nisan ayına. Haziran beklentimiz mayıs dan iyi. Böyle giderse yurt içinde yaz sonuna doğru salgın öncesi talep yakalanabilir. Biliyorsunuz ağır ticari pazarı 2016 dan beri hep düşüşte. Ertelenen talep var , bir de buna cazip finansman koşulları eklendi. İhracatın açılması daha yavaş gidiyor. Temmuz ağustos açılır diye bekliyoruz. Pazar pazar farklı tepki var.”

MAN KAMYON VE OTOBÜS TİCARET A.Ş. KAMYON SATIŞ DİREKTÖRÜ SERKAN SARA:

ÖNGÖRÜLERİN DE ÜZERİNDE HAREKETLİLİK VAR

“2020 yılı sektör açısından umutlu başlamıştı. 2020 yılı ilk 4 ayda, 2019’un aynı dönemine göre bin adetlik bir artış yaşanmıştı. Ancak başlayan pandemi süreci ise sektörü olumsuz etkiledi. Ancak bayram dönüşü, pazarda öngörülenlerin de üzerinde bir hareketlilik yaşandı. Haziran ayındaki bu umutlu başlangıç, sektörde yılbaşında 2020 için yapılan ilk plan ve beklentilere geri dönüş sinyalleri veriyor. Biz de sektörün ithal marka lideri MAN olarak, bu pozisyonumuzu koruyacak şekilde, beklenti ve planlarımızı yılın başındaki seviyelere geri çekmeyi hedefliyoruz. Umarız 2002’yi takiben 2003’te yaşanan yükselişe benzer bir sıçrama ile pazar yılı olması gereken seviyelere yaklaşır ve sektör olarak da ilk planlardaki iş sonuçlarını yakalarız.”

RENAULT TRUCKS TÜRKİYE SATIŞ DİREKTÖRÜ ÖMER BURSALIOĞLU:

5 YILDAN SONRA TEKRAR BÜYÜME BAŞLADI Geçmiş yıllarda kan kaybeden 16 ton üzeri ağır ticari araç pazarı için 2020 yılı oldukça iyi başlamış gözüküyordu. İyi geçen ilk iki ayın ardından, pandemi nedeniyle bir duraklama yaşansa da 16 ton üzeri ağır ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,6 artış gösterdi. Aynı dönemde çekici segmentinde yüzde 104,8 artış görülürken, inşaat segmentindee yüzde 27 azalma yaşandı. Mayıs ayında pazarda ciddi bir hareketlenme başladı, Haziran ayı itibariyle pazardaki bu hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Sene sonuna dek faizlerin de düşmesi ve ertelenen yatırımların da geri dönmesiyle yaklaşık 5 yıldır küçülmekte olan kamyon pazarının tekrar büyüme trendine geçeceğini ve 2020 yılı pazarının tahminen 11-12 bin seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

SCHMITZ CARGOBULL SATIŞ VE SATIŞ SONRASI PAZARLAMA DİREKTÖRÜ NİHAT AYHAN: SATIŞLAR BÖYLE DEVAM EDERSE KAPASİTE YATIRIMI YAPACAĞIZ

“Türkiye’ye geldiğimizden beri pazar beşik gibi sallansa da biz pazar payı ve müşteri memnuniyetinde istikrarlı bir gelişim sağladık. 2020’ye güçlü başladık. Bu başlangıç ile ortaya çıkan sonuçlar neticesinde, salgın nedeniyle yaşanan duraklamaya rağmen, 2020’yi 2019 sonuçlarımızın hayli üzerinde kapatabilecek potansiyele sahibiz. Bu da bizi buraya gelirken planladığımız kademeli kapasite artışına doğru itekliyor.“

Treyler satışları mayısta iki kattan fazla arttı



Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Başkanı Yalçın Şentürk, 2020 yılına çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, pandeminin hızlarını kestiğini ancak yine de treylerin tekerleğinin döndüğünden bahsetti. TÜİK verilerine göre 2020 yılının ilk dört ayında toplamda 4 bin 314 treylerin trafiğe kaydı yapıldığını belirten Şentürk, bu adetlerin geçen yıla göre yüzde 87’lik bir artışı gösterdiğini vurguladı. Mayıs ayında treyler pazarında başlayan olumlu sinyallerin haziran ayında güçlendiğine işaret eden Başkan Şentürk, treyler sektörünün eski iyi günlerine günlerine dönmesi için düşük faizli krediden treylerin de yararlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca sektörün hep beklediği hurda teşviki konusunda olumlu gelişmeler beklediklerini aktaran Şentürk, Türkiye’nin treyler üretim merkezi olması için bu iki konuda mutlaka sektöre destek verilmesi gerektiğini vurguladı.