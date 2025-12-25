Akca Lojistik sipariş adetinde yüzde 80 artış sağladı

Türkiye’de ve dünyada tüketici alışveriş alışkanlıklarının hızla dijitalleşmesi, e-ticaret piyasasını ekonominin en güçlü büyüme alanlarından biri haline getirdi. Resmi verilere göre Türkiye e-ticaret hacmi 2024 sonunda 3 trilyon TL’ye, perakende e-ticaret hacmi ise 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı 2024’te yüzde 51,7 iken, 2025’te yüzde 55,7’ye yükseldi. Bu artış eğiliminin önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor.

Bu genişleyen pazarın en yoğun dönemi ise yine Kasım kampanya sezonu oldu. İş ortaklarına kişiselleştirilmiş lojistik çözümler sunan Akca Lojistik, Kasım ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 80 sipariş artışı yakaladığını duyurdu. Şirket, 2024 toplam hacmini 2025’in yalnızca Eylül ayında yakalayarak yılı toplamda yüzde 55 büyüme ile tamamladı.

Dijital altyapıyla hız kazandı

Şirketin uçtan uca sipariş yönetimi modeli, artan talep karşısında hızlı ölçeklenebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Akca Lojistik’in hizmet verdiği e-ticaret operasyonlarında en fazla sipariş İstanbul’dan gelirken, şirket dijital çözümlerle müşteri beklentisi olan hız, takip ve teslimat kolaylığını odağına aldı.

Genel Müdür Enes Akça, büyüyen e-ticaret pazarının lojistik alanında yeni bir rekabet dengesi yarattığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Artık rekabet yalnızca fiyatla değil, siparişlerin lojistik sağlayıcı tarafından ne kadar hızlı, izlenebilir ve sorunsuz yönetildiğiyle belirleniyor. Lojistik altyapısı, markaların müşteri deneyimini doğrudan etkileyen kritik bir unsur.”

(Genel Müdür Enes Akça)

Akca, dijital altyapı yatırımlarının önemine vurgu yaparak WMS ve TMS entegre sistemleriyle tüm süreçlerin anlık takip ve raporlama imkânına sahip olduğunu, mikro dağıtım ağı sayesinde ürünlerin son kullanıcıya hızlıca ulaştırıldığını ifade etti.

Lojistik artık e-ticaretin en stratejik kasası

E-ticaretin genel ticaretteki payının yüzde 20 seviyesine ulaşması, lojistik sektörünü daha planlı, veri odaklı ve sürdürülebilir yönetimlere yöneltiyor. Artan sipariş hacmi, firmaların operasyonel hız ve takip kabiliyeti yüksek çözümlerle rekabet etmesini zorunlu kılıyor.