Akca Lojistik, Teknoloji tabanlı büyüme odaklandı
2025’in enflasyon baskısı altında zor geçtiğini belirten Akça Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2026’da müşteri portföyünü genişleterek sürdürülebilir büyümeye odaklanacaklarını söyledi. Şirket, rekabetin arttığı pazarda operasyonel verimliliğini artırarak daha geniş bir hizmet ağı kurmayı hedefliyor.
Özlem SARSIN
Türkiye genelinde lojistik, depolama ve mikro lojistik hizmeti sunan Akca Lojistik, teknolojiye verdiği ağırlık ile 2025 yılında da büyüme ivmesini sürdürdü. Akca Lojistik’in ikinci kuşak temsilcisi ve Genel Müdürü Enes Akça, 2007 yılından bu yana Türkiye genelinde geniş bir coğrafyaya ulaştıklarını belirterek, müşterilerinin maddi ve manevi yükünü taşıyan, çözüm ortağı olan, izlenebilir, şeffaf ve sürdürülebilir lojistik hizmeti sunduklarını ifade etti.
Türkiye’de akla ilk gelen üç firma arasında olmayı hedeflediklerini söyleyen Akça, “Büyüme odaklı bir stratejimiz var. Türkiye’nin en büyük lojistik şirketi olacağız gibi bir hedefimiz yok, ama ülkemizde akla gelen ilk üç firma arasında olmaya odaklandık. Bunu boş bir slogan olarak söylemiyoruz. Lojistik güvene dayalı bir iş. Bilinirlik ve güvenilirlik, müşteri sayınızı, potansiyelinizi ve kalitenizi artıran en önemli etkenlerdir. Güvenmediğiniz insana malınızı nasıl teslim edeceksiniz? Bu nedenle güvenilir bir lojistik markası olma yolunda emin adımlarla büyüyoruz. Yaptığımız işle güven telkin ediyoruz; bu nedenle her coğrafyada varız. Sektörde ayakları yere basan bir firmayız ve böyle kalabilmek için çok çalışıyoruz” dedi.
“Yapay zekâya adapte olduk”
Lojistikte teknolojiyi kullanmanın ve kendini yenilemenin kritik olduğunu vurgulayan Akça, “Büyüme odaklı yatırımlarımızın merkezinde teknoloji var. Yapay zekayı rapor ve analizlerde yoğun şekilde kullanıyoruz; depolardaki operasyonel ve mühendislik işleri için de devreye alıyoruz. Üniversitelerle iş birliği yapıyor, teknoloji ekiplerimizle çözümler üretiyoruz. Akca Lojistik’in yanı sıra Akca Teknoloji markamızla dijital çözümler sunuyoruz. Depolarda veri topluyor, sipariş ve araç takibini yapıyoruz. Sektörde hâlâ manuel çalışan firmalara entegrasyon ve depo yönetim sistemleri sağlıyor, gerekirse donanım desteği de sunuyoruz. Teçhizatınızı yenilemezseniz hizmet kalitenizi ve markanızı koruyamazsınız” dedi.
“2026 yılında da büyümeye devam edeceğiz”
400 bin metrekare kapalı alana sahip 30’dan fazla depo ve yaklaşık 2 bin çalışanla hizmet verdiklerini belirten Akça, ciroda enflasyon oranında büyüdüklerini, yeni yılda ise enflasyonun üzerinde büyüme hedeflediklerini söyledi. “İşlerinizi ne kadar büyütürseniz, kapasiteniz o kadar gelişir. 2026’da yatayda büyümeye devam edeceğiz. İstanbul ve Marmara bölgelerinde depo sayımızı artırmayı, İzmir ve Ankara’da yeni depo yatırımları yapmayı planlıyoruz. Depolamada yüzde 10 büyüme hedefliyoruz. Türkiye’de gitmediğimiz nokta yok; müşterimizin ihtiyacını karşılayıp, maddi ve manevi yükünü hafifletiyoruz. Lojistik detaylı bir iş ve müşterilerimizin ana işine odaklanmasını sağlıyoruz” dedi.
“2025 yılı sektör açısından zor bir yıldı”
Lojistik sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akça sözlerine şöyle son verdi: “2025 yılı enflasyonla mücadele dönemi oldu. Kemerlerin sıkıldığı bir dönemdi. Lojistik sektörü olarak biz tamamlayacı bir iş yapıyoruz. Bu genel durumdan tabi ki biz de etkilendik. Bu sene zor bir sene oldu. Lojistik sektörü, şirketlerin maliyet tablosunda yüzde 15 oranında yekün teşkil ediyor. Böyle bir dönemde müşterilerimiz de maliyetlerini baskılamak zorunda kalıyor.
Tasarruf arayışlarına gidiyorlar, indirim istiyorlar, yeniden fiyatlama isteyebiliyorlar veya tedarikçi değişimine giden bile oluyor. İş azaldı, pasta küçüldü. Firmalar arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor. Sektörün en önemli girdileri personel gideri, yakıt, araç kirası, depo kiraları, yazılım giderleri oluyor. Maliyetlerimizi belli bir seviyede kontrol edebilirken satış tarafındaki fiyatlar baskılanınca arada kalıyoruz, zorlanıyoruz. Bu darboğazdan çıkmak için Akca Lojistik olarak işlerimizi yatayda büyütmeye çalışıyoruz. Daha çok müşteriye ulaşmaya çalışıyoruz.”