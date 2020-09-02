Alışan Lojistik, yeni yol haritasını çizdi

02 Eylül 2020

Alışan Lojistik, salgının ardından yeni stratejilerini belirledi. Intermodale ağırlık verecek, değişen stok politikaları paralelinde depolama ve mikro dağıtım faaliyetlerine odaklanacak. Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Özellikle e-ticarette, koronavirüs sonrasında mecburi değişiklikler görüldü. Bu sebeple daha yaygın depoculuk ve mikro dağıtım faaliyetleri gündemimize geldi, gelmeye de devam edecek. Çünkü stok politikaları değişiyor. ‘Tam zamanında’ ürün politikası, karantina dönemi sonrasında yeniden tasarlanacak bir üretim politikası haline geldi. Artık kurumlar, belirsizliklere karşı envanterlerini yeniden ayarlayacak ve daha fazla stok tutma eğiliminde olacak. Biz de Alışan Lojistik olarak buna karşı tedbirlerimizi aldık” diye konuştu.

Koronavirüs salgını ile uluslararası nakliye ve seyahat kısıtlamalarının insanlar gibi ürünlerin de bir noktadan diğerine ulaşmasını engellediğini dile getiren Alışan, bu durumun ürünlerin satılacağı ülke içinde üretilmesini tetikleyeceğini söyledi. Alışan, “Yani yerel üretim artacak, lojistik bu yöne hız kazanacak. İş planlarımızı da bu farklılaşmaya göre güncellemek üzere bir yol haritası çıkarttık” dedi

16 farklı lokasyonda yaklaşık bin 500 çalışanı olan Alışan Lojistik, 2019 yılını hedefleri doğrultusunda 726 milyon TL ciro ile kapattı. Şirket, bu yıl da Fortune Türkiye 500 şirketlerinden biri olmaya hak kazandı. Alışan Lojistik kuruluşunun 35. yılını kutladığı 2020 yılında yüzde 20 büyüme hedefliyor. Tehlikeli kimyasalların elleçlenmesi, taşınması ve depolanması konusunda uzmanlaştıklarının altını çizen Alışan, “Başta SQAS ve ADR olmak üzere uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar düzeyinde süreçlerini yöneten şirketimiz, yatırımlarını bu temel üstüne planlayarak, teknolojiye önem vererek uluslararası rekabette varlığını sürdürüyor” dedi.

Intermodal’de payını artıracak

Damla Alışan, önümüzdeki yıllarda intermodal taşımacılığın taşıma modları arasındaki payının da önemli oranda artacağını öngörüyor. Şirket, intermodal taşımacılık alanında payını artırmak istiyor. Alışan, bu kapsamda yurt dışında da gerekli hamleleri doğru zamanlarda yapacaklarına işaret etti.

Alışan Lojistik, yeni yatırım planları doğrultusunda ülke çapındaki coğrafi büyümesini sürdürecek, filosunu gençleştirecek. Alışan, “VAS operasyonlarında yenilikler yaratmak, teknolojik altyapımızı güçlendirmek ve AR- GE yatırımlarımız ile sektörde fark yaratmak gibi hedeflerimiz de var” dedi.

Dijital yatırımları hızlandırdı

Salgından sonra iş yapış şekillerinin değiştiğini ifade eden Alışan, endüstri 4.0’a geçiş ile sektörde öncelikle insansız depoların gündeme geldiğine dikkat çekti. Alışan, “Ayrıca, bilgi teknolojileri anlamında gerçekleştirdiğimiz işler var. Bu kapsamda fiziksel altyapı yenilemesi yolu ile teknoloji ve dijitalizasyon anlamında çağın gereklerine uygun yeni çalışma ve iş yapış modülleri tasarlanıyor. Ek olarak, Alışan Lojistik’de olduğu gibi, yazılım teknolojileri değişimi ile özellikle müşterilerin iş takip sistemleriyle konuşan, entegrasyon kabiliyeti yüksek yazılım teknikleri hayata geçirilmeye başladı” dedi.

“Lojistik salgından güçlenerek çıkacak”

Koronavirüsle birlikte dünya ekonomisi büyük ölçüde dururken, lojistik sektörü nispeten daha az etkilenerek yoluna devam ettiğini belirten Alışan, krizlere refleksli lojistik sektörünün pandemiden güçlenerek çıkacağına inandığını vurguladı. Alışan, “Salgın sonrası mikro dağıtım çok ön plana çıktı, Şirketlerin bu manada kendi iç organizasyonlarını geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Yurt dışı taşımalarının payı %40’a ulaştı

Yurt dışı yatırımlarında Avrupa hattına yönelik çalışmalara ilk olarak 1985 tarihinde başlayan şirket, Avrupa’da geniş bir acente ağına sahip. Alışan, Avrupa ülkelerinin yanı sıra CIS ülkelerine ve Ortadoğu’ya yönelik lojistik hizmetler sunduklarını belirterek, yurt dışı taşımalarının payının yüzde 40’a ulaştığını söyledi. Şirket, ağırlıklı olarak Orta Avrupa ve Balkanlar’a taşıma yapıyor.

Yurtiçinde ise Marmara, Trakya, Ege Bölgesi ve Çukurova Bölgesi’nden sonra tüm İç Anadolu Bölgesi’ndeki müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için 4 yıl önce Konya’da bir üs kuran şirket, bu bölgedeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

“Afrika ve Ortadoğu’da fırsatlar var”

Türk yatırımcılar için yurt dışındaki lojistik fırsatlarını değerlendiren Damla Alışan, şöyle konuştu: “Türkiye coğrafi anlamda çok avantajlı bir noktada. Özellikle son yıllarda devletimizin de lojistik sektörüne yönelik yeni politikalar ürettiğini ve özellikle demiryolu taşımacılığı alanında özel sektörün etkinliğini artıracak yatırımlar ve hukuki düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. Bunun yanı sıra birçok büyük şehrimizde kurulmuş ya da kurulmakta olan lojistik merkezleri ve liman yatırımlarıyla beraber dünyaya entegre bir lojistik üssü olma yolunda ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Bu elverişli ortamda yurt dışında özellikle Afrika ve Ortadoğu ile ticaretimize yönelik yatırım fırsatları olduğunu düşünüyoruz.”