Alman Lufthansa Grubu, Germanwings'i kapattı
Avrupa'nın önde gelen havayolu gruplarından Alman Lufthansa, bünyesindeki ucuz havayolu şirketi Germanwings’i kapattı. Grup, diğer tüm şirketlerinde de küçülmeye gidecek. Filodaki uçak sayısı azaltılırken, yönetici kadrosunda bile azalma olacak.
AYSEL YÜCEL
Alman Lufthansa, koronavirüs salgını nedeniyle bünyesindeki ucuz havayolu şirketi Germanwings’i kapattı.
Avrupa'nın önde gelen havayolu gruplarından Alman Lufthansa, bünyesindeki ucuz havayolu şirketi Germanwings’i kapattı. Alman basınında yer alan haberlere göre, bu durum Germanwings bünyesindeki 1200 çalışanı doğrudan etkileyecek. Lufthansa Grup, diğer tüm şirketlerinde de küçülmeye gidecek. Filodaki uçak sayısı azaltılırken, yönetici kadrosunda bile küçülme olacak.
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