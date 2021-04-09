Almanya, Türkiye’yi yüksek riskli ülke ilan etti

AYSEL YÜCEL

İSTANBUL - Almanya, günlük vaka sayılarının 55 bini aşması ve bunun Almanya’nın riskli seviye olarak gördüğü son 7 günde 100 bin kişide 200 vaka sınırının üzerine çıkılması üzerine Türkiye’yi “yüksek riskli ülke” ilan etti. Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), internet sitesinde yapılan güncellemeye göre, Türkiye, Ermenistan, Hırvatistan ve Ukrayna ‘yüksek riskli bölge’ listesine alındı. Güncellenen liste 11 Nisan Pazar günü saat 00:00’dan itibaren geçerli olacak.

Yurtdışından Almanya'ya giriş yapanlar ve giriş tarihinden önceki 10 gün içerisinde bir risk bölgesinde ya da yüksek riskli bölgede bulunanlar, Almanya'ya giriş yaptıktan sonra 10 gün karantinada kalmakla yükümlü. Bir virüs varyasyonları bölgesinde bulunanların karantina süresi ise 14 gün.

TIR şoförlerine ‘ön bildirim formu’ şartı

Türkiye’nin yüksek riskli ülke listesine girmesi, bu ülkeye taşıma yapan Türk TIR sürücülerine de bir takım yeni zorunluluklar getiriyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile Almanya’ya gidecek nakliyecileri uyardı Almanya'ya girişten önceki son 10 gün içerisinde ‘yüksek riskli bölge’ kategorisindeki bir ülkede bulunan sürücülerin ‘ön bildirim formu’ doldurma zorunluluğu bulunuyor. Almanya’ya girişten önce ön bildirim formu doldurma zorunluluğu bu ülke üzerinden transit taşıma yapan firmalar için de geçerli olacak. Pazar gecesi itibarıyla Türk TIR şoförleri de bu formu doldurmak zorunda kalacak.

72 saat kalan şoföre ‘negatif’ test sonucu ibrazı gerekecek

Diğer taraftan yüksek riskli bölgelerde bulunmuş kişilerin Almanya'da 72 saatten fazla kalmaları durumunda girişten önce negatif virüs test sonucu ibrazı yapmaları zorunlu. Türkiye’de Almanya'ya giden sürücüler eğer Almanya'da 72 saatten fazla kalmayacaklarsa koronavirüs test sonucu ibraz etmek zorunda kalmayacak.

Nakliyeciler, online ön bildirim formunu https://www.einreiseanmeldung.de. adresinden doldurabiliyor.

Letonya ve Slovakya ‘normal’ listesine alındı

Öte yandan, daha önce yüksek riskli bölge statüsündeki Letonya ve Slovakya ise yeniden ‘normal risk bölgesi’ ilan edildi.