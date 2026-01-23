Amazon’dan 30 dakikada teslimat hamlesi

E-ticaret devi Amazon, market ve günlük ihtiyaç ürünlerinde rekabeti hızlandıracak yeni hizmetini İngiltere’de hayata geçirdi. Şirket, Londra’da başlattığı “Amazon Now” servisiyle gıda ve ev ürünlerini 30 dakika veya daha kısa sürede müşterilere ulaştırmayı hedefliyor. Amazon, hızlı teslimatın şirket öncelikleri arasında yer aldığını vurguluyor.

Amazon Now, şimdilik Londra’nın Southwark bölgesinde hizmet vermeye başladı. Müşteriler Amazon’un mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden, haftanın 7 günü sipariş verebiliyor.

Hizmet kapsamında 35 farklı kategoride binlerce ürün seçeneği sunuluyor. Bu ürünler arasında gıda maddelerinin yanı sıra temizlik ve ev ihtiyaçları gibi "günlük zorunlu ihtiyaçlar" yer alıyor.

Amazon, teslimat sürelerini kısaltmanın temel yollarından birinin müşteriye yakın operasyon noktaları oluşturmak olduğunu belirtiyor. Şirket, operasyon ağını genişletmenin ve müşteriye daha yakın konumlanmanın teslimatı hızlandırdığını ifade ediyor. Amazon’a göre hızlı teslimat, şirketin büyüme stratejisinde kritik bir öncelik haline gelmiş durumda.

Üyelik ve teslimat ücretleri

Test aşamasında Amazon Prime aboneleri siparişlerde indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Prime üyeleri için teslimat ücretleri 1.99 sterlinden başlarken, Prime üyesi olmayan müşterilerde fiyatlar 3.99 sterlinden başlıyor. Ayrıca 15 sterlin altındaki siparişlere ekstra 2 sterlin ücret uygulanıyor. Bu fiyatlandırma modeliyle Amazon, hızlı teslimat hizmetini farklı müşteri gruplarına göre çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Günlük ihtiyaç ürünlerinde büyüme sinyali

Amazon, market ve ev ürünlerine yönelik talebin artış gösterdiğini belirtiyor. Şirketin paylaştığı verilere göre günlük temel ihtiyaçlar kategorisi, 2025’in ilk aylarında diğer ürün kategorilerine kıyasla yaklaşık iki kat daha hızlı büyüdü. Bu eğilim, hızlı market teslimatı yatırımlarının neden hızlandığını da açıklıyor.

Küresel yayılım planı

Amazon UK ülke müdürü John Boumphrey, hizmetin müşterilere hız ve kolaylık sunduğunu ve bunun Amazon’un daha hızlı teslimat hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.

Amazon, Aralık 2025’te benzer hizmeti ABD'nin Seattle ve Philadelphia kentlerinde yaygınlaştırma planını duyurmuştu. ABD’de ise aynı gün market teslimatı, Ağustos 2025’ten bu yana 1000’den fazla şehirde kullanıma açık.