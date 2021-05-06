Anneler Günü alışverişi kargo sayısını artırdı

Anneler Günü nedeniyle kargo sayısı yüzde 50 oranında arttı. Anneler Günü'nün tam kapanma dönemine denk geldiği için alışverişlerin tamamının e-ticaret siteleri üzerinden yapıldığını söyleyen Aras Holding Taşıma Grup Başkanı Recep Demir, "Bu nedenle kargo yükü arttı. Bu dönemde e-ticaret sevkiyatlarına odaklanan şirketimiz Jetizz’in kargo sayısında yüzde 50 artış yaşandı. En fazla talep gören ürün grupları ise çiçek, züccaciye, kozmetik ve tekstil oldu.” dedi.

Alışkanlık devam edecek

Pandemi nedeniyle e-ticaretin hiç olmadığı kadar yükseldiğine dikkat çeken Demir, “Bu süreçte daha önce online alışveriş yapmayan insanlar bile zorunluluklar nedeniyle e ticaretle tanıştı. 2020’de e ticaret yüzde 66 büyüdü. 2021’de de bu büyüme daha büyük bir ivme ile devam ediyor. Özellikle kapanma dönemlerinde talep daha da artıyor. Tüketim alışkanlığı olarak online alışveriş rahatlığına hızlı bir uyum sağladık, pandemi sonrasında da bu devam edecek.” açıklamasını yaptı.



