Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz otobüslerini satacak

11 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, zarar ettiği gerekçesiyle seferlerini durdurduğu 3 adet deniz otobüsünü satacağı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ilçesinde Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topal ile bir araya geldi. Kemer'in sorunlarını hep birlikte çözmeye çalışacaklarını anlatan Böcek, Antalya-Kemer arası çalışan deniz otobüslerinin zarar ettiği gerekçesiyle satılacağını bildirdi.

Deniz otobüslerini Kemer Turizmci İş İnsanlarına Derneği'ne (KEMİAD) satabileceklerini ifade eden Başkan Böcek, ''6 milyon TL zarar var. İhale hazırlığındayız. Çok yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Kemer İş Adamları Derneği olarak sizin almanızı öneriyorum. Bu güzelliği de Kemer’e sağlarsanız size minnettar kalırız'' dedi.

Antalya Serbest Bölgesi'nde 2009 yılında İtalya sermayeli yat firmasına yaptırılan ve her biri 1'er milyon TL'ye mal olan 45 yolcu kapasiteli, ''Termessos'', ''Olimpos'' ve ''Aspendos'' isimli 3 yolcu gemisi 6 Haziran 2012 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulmuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Ulaşım AŞ tarafından işletilen üç yolcu gemisinin (deniz otobüsü) geçen yıl 6 milyon TL zarar ettiği açıklanmıştı.

Geçen ay deniz otobüslerinin seferlerini durduran Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüslerinin satışı için önümüzdeki günlerde ihale açması bekleniyor.