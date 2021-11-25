Antalya iş dünyası limana talip

Fikri CİNOKUR

Antalya iş dünyası işletme hakkı 8 yıllığına Katarlı firmaya devredilen ve işletme süresi torba kanunla uzatılmak istenen Antalya limanına talip olmak istiyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, bölge girişimcileriyle limana talip olduklarını bildirdi. Uyguladığı yüksek navlun nedeniyle Antalya iş dünyası ve ihracatçılar tarafından eleştirilen Antalya Limanı, bu kez de işletme süresinin ihale yapılmaksızın 19 yıl daha uzatılmak istenmesiyle gündeme geldi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Limanı’nın işletme süresinin torba kanunla 19 yıl daha uzatılmak istenmesini doğru bulmadıklarını belirterek ilgili maddenin geri çekilmesini talep etti. Antalya Limanı’na şehrin dinamiklerinin talip olması gerektiğini ve bu yapının içinde olabileceklerini ifade eden Bahar, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti. Yıllardır Antalya Limanı’nın ihaleye çıkacağı günü beklediklerini açıklayan Bahar, şöyle devam etti. ‘’Söz konusu madde geri çekilerek Devletin konuya büyüteçle bakıp ihracatın önünü açacak, kente ait bir değeri şehre kazandırma anlayışıyla hareket etmeli. Liman uzun yıllardır Antalya’nın kanayan yarası oldu. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugünde Antalya Limanı’nın işletmesine talibiz. Liman, Antalya’nın en önemli ekonomik değerlerinden biridir, Antalya’nın geleceğine ipotek konmasına seyirci kalamayız. Liman, Antalyalıların iradesiyle Antalya’nın idaresinde olmalıdır.

Antalya Limanı oldu bittiye getirilmemeli

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da, Antalya Limanı’nın işletme süresinin torba kanunla uzatılmasının ‘oldu bitti’ye getirilmemesi gerektiğini söyledi. Antalya Limanındaki fiyat uygulamaları nedeniyle Antalyalı sanayici ve ihracatçıların birçok büyük yatırımlarını İzmir ve Mersin gibi şehirlere kaydırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti. ‘’Liman işletilmesi uzun süreli ve sağlıklı olmalı. Liman ‘oldu bitti’ye getirilmemeli. Bölgenin sanayicinin, ihracatçının yatırımcının derdini dinlemeden sürenin uzatılması hiç de hoş değil. Bölgenin de limanla ilgili talebi var. İhale süreci olsaydı, bölgeyi bilen gruplar ve bölge dinamikleri ihaleye girebilirdi. Şu andaki liman yönetimiyle gidilirse bölge ihracatçısının sorunları çözülmez.’’ Antalya Limanı 1998 yılında 30 yıllığına özelleştirilmişti. Özelleştirme, dolayısıyla işletme süresi de 2028 yılında sona erecek olan Antalya Limanı’nın işletme hakkı, Ocak 2021 yılında 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals şirketine devredilmişti.

“Antalya inisiyatif almalı”

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı da, ihale yapılmadan Antalya Limanı işletme süresinin uzatılmasının uygun olmadığını belirtti. Akıncı, şunları kaydetti. ‘’Asya ve Orta Doğu dahil olmak üzere küresel pazarlara yönelik kargo konteynerleriyle önemli bir konuma sahip olan Antalya Limanı’nda ihale yapılmaksızın ve süre bitmeksizin işletme süresinin 19 yıl daha uzatılması en azından Antalya’nın liman üzerinde kullanabileceği inisiyatifi engellemektedir. 49 yıldan az olan sözleşme sürelerini uzatmaya yönelik torba kanun teklifinin geri çekilmesi Antalya için daha uygun olacaktır. Burada Antalya inisiyatif sahibi olmalı ve ihalenin gereksinimlerini karşılayan firmalar Antalya Limanı’nın yeni işletmecisi olarak devam etmelidir.’’

"Sanayici limanı kullanamıyor"

Antalya OSB sanayicisinin uygulanan yüksek navlun ücretleri nedeniyle uzun yıllardır Antalya Limanı’nı kullanamadığını, sanayicilerin kendilerinden limanın iyileştirilmesi ve yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sıklıkla talepte bulunduğunu anımsatan Bahar, şunları kaydetti. ‘’Bölge sanayicilerimiz ürünlerini karayoluyla İzmir ya da Mersin limanlarına gönderip ihracatlarını bu illerimizden yapıyor. Çünkü Antalya Limanı, üzerine karayolu lojistik maliyeti eklenmesine rağmen, İzmir ya da Mersin’deki limanlardan çok daha pahalıdır. Yıllardır bu zihniyet ile mücadele eden Antalya iş dünyasının bu soruna artı 19 yıl daha katlanması mümkün değildir. Şehrin dinamikleri ile birlikte Antalya Limanı’nın işletmesine talibiz. Antalya OSB olarak, çok daha iyi bir şekilde, kar amacı gütmeden Antalya Limanı’nı işleterek kent ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz.” Limandaki sorunlarla ilgili çözüm önerilerini de anlatan Bahar, ‘’Özelleştirme süresi dolduğunda Devletimiz yeni bir süreç başlatır, ister sadece 19 yıllığına ya da ister 49 yıllığına Antalya Limanı’nı özelleştirir ve bir ihale düzenler. İhalenin gereksinimlerini karşılayan firma da Antalya Limanı’nın yeni işletmecisi olur. Tüm sanayicilerimiz ile konuyu yakından takip etmeye ve Antalya Limanı’ndaki sorunların son bulması için çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.