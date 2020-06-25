Antrepocu hukuk savaşını kazandı

25 Haziran 2020

Aysel YÜCEL

Türkiye'deki antrepo sahipleri, işletmelerin teminat tutarını 33 kat artırarak 100 bin Euro'ya çıkaran genelgeye karşı 2015’te açtıkları davayı 5 yıl sonra kazandı. İşletmeciler, kararın uygulamaya geçmesini bekliyor.

Antrepo sektörünün önde gelen temsilcileri, dava sonucunu DÜNYA ile paylaştı. 2015/1 nolu genelgenin Danıştay tarafından iptal edilerek, antrepo işletmecilerine yönelik hem 100 bin euro tutarındaki teminat zorunluluğu hem de beher beyanname başı yüzde 10 veya yüzde 25 oranında verilen teminat zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Danıştay tetkik hakimi ve Danıştay savcısı tarafından, ilgili mevzuatların ve genelgenin incelemesinin yapıldığı belirtilen kararın sonuç bölümünde; “Gümrük Yönetmeliğinin 02/12/2014 tarih ve 28193 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Gümrük Yönetmeliğinin 526. Maddesinin 2 ve 3. Fıkralarını değiştiren 15. Maddesine dayanılarak çıkarılan ‘Antrepo Teminat Sistemi’ başlıklı 09/01/2015 tarih ve 2015/1 nolu genelgenin iptaline karar verilmiştir” ifadesi yer aldı.

Hatırlanacağı üzere; 2015’te Türkiye’nin gündemine oturan kaçak et ithalatı ve zehirli madde içeren ayakkabı skandalının ardından harekete Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2 Aralık 2015’te yeni bir yönetmelik yayınlarak dış ticarette yeni yaptırımlar getirmişti. Yönetmelik kapsamında antrepoculara ağır yaptırımlar ile yüklü miktarda ek maliyet getiren yeni uygulamalar devreye alınmıştı. Yönetmelikle maliyeti 200 bin dolara kadar ulaşan kamera sistemi zorunluluğunun yanı sıra 100 bin euroluk teminat şartı getirilmişti. Antrepo işletmecilerinin teminat yükünü arttıran 2015/1 nolu genelge ile 100 euro tutarında sabit teminat mektubu verilmesi zorunlu kılınmış ayrıca antrepoya alınan emtialar için beyanname bazında emtia çeşitliliği de gözetilerek yüzde 10’dan az olmamak kaydıyla yüzde 10 veya yüzde 25 oranında ek teminat alınmasına karar verilmişti.

Büyük tepkilere yol açan genelgenin yayınlanmasından kısa bir süre sonra 20'den fazla antrepo işletmesi, toplu dava açmıştı. Antrepo işletmecileri söz konusu genelgenin hali hazırda bulunan teminat sistemine ek olarak yeni bir teminatın zorunlu kılındığını bu nedenle çifte teminatlandırmaya neden olduğunu belirterek itiraz etmişti.

Antrepocular 12 Aralık 2015’te bakanlık, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na 100’ün üzerinde antrepo işletmecisinin imza ve kaşesini taşıyan bir mektup göndermişti. Mektupta DHL ve Schenker Arkas gibi dünya devlerinin de imzası bulunuyordu. İki sayfalık mektupta özetle şu ifadeler yer almıştı: “Bakanlığınız nezdinde gayri ahlaki ticaretin ortaya çıkarılması hususundaki gayret ve çabaları sonuna kadar destekliyoruz. Ancak ticareti ahlakıyla yapanların da zarar görmesini istemiyoruz. Yönetmeliğin 526.maddesinde yapılan değişiklikle yeni bir teminat sistemi yürürlüğe konulmuş ve 15 gün gibi çok kısa bir sürede buna uyulması istenmiştir. Şu anda antrepo işletmeciliği yapan bir firmanın devlete vermiş olduğu teminat miktarı ortalama 300 bin TL iken, 17 aralık 2014 tarihi itibariyle bu tutar asgari 10 milyon TL olacaktır. 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde teminat tutarının değiştirilmesi uygulamada pek mümkün olamayacağı gibi, tutarın bu denli yüksek boyutlarda olması ise, söz konusu teminat mektubunun neredeyse hiçbir antrepo işletmecisi tarafından karşılanamayacağı gerçeğini doğurmaktadır.”

Dernek kuruyorlar



Türkiye genelinde faaliyet gösteren A tipi antrepo işletmecileri seslerini daha fazla duyurmak ve sektörü daha ileriye taşıyacak projeler geliştirmek için dernek kurmaya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde salgına karşı tüm önlemler alınarak İstanbul’daki bir çalıştay düzenlendi. Antrepocular sektörün gelişimini sağlayacak adımların atılması için dernek tüzel kişiliği altında ortak kararlarla adımlar atılarak seslerini daha fazla duyurmayı hedefliyor. Türkiye’nin bir çok yerinden antrepo işletmecisi ve yöneticisi katıldığı toplantıda sektörün geleceği ele alınırken, işletmelerin hizmet kalitesinin artırılması için dernek içinde eğitimler düzenlenmesi, sektörel düzenlemeler ve yetkinliklerle ilgili dernek tüzel kişiliği altında bakanlıklarla işbirliğinin artırılması kararları alındı. Yetkililer, “Bu karar doğrultusunda temmuz ayında, bakanlık yetkililerinden ilgili bürokratlara, akademisyenlerden Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası ticaret odası temsilcilerine kadar geniş bir katılım kitlesi ile ikinci çalıştayı düzenleyeceğiz” dedi.