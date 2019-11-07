Arkas, 200 vagonla 130 milyon şişe taşıyacak
Yük taşımacılığında demiryolunun payını artırmaya odaklanan Arkas Lojistik, bir ilke imza atarak şişe ve cam gibi en hassas yükleri de demiryoluna kaydırdı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.