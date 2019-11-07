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Arkas, 200 vagonla 130 milyon şişe taşıyacak

Yük taşımacılığında demiryolunun payını artırmaya odaklanan Arkas Lojistik, bir ilke imza atarak şişe ve cam gibi en hassas yükleri de demiryoluna kaydırdı.

Arkas, 200 vagonla 130 milyon şişe taşıyacak
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