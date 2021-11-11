Arkas, küresel yatırımlarını hızlandırdı

Aysel YÜCEL

Arkas Holding’in şirketlerinden Arkas Lojistik, 2022 yılını yatırım ve dönüşüm yılı ilan etti. Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez, bölgede güçlü bir yapılanması olan şirketi yeni açılımlarla global bir markaya dönüştürme hedeflerini ve bu yolda atacakları adımları DÜNYA ile paylaştı.

1989 yılında kurulan Arkas Lojistik, bugün bin 400 çalışanıyla deniz, hava, kara ve demiryolu taşımacılık hizmetleri veriyor. Yurt içinde farklı bölgelerde toplam 14 ofisi olan şirket, kısa sürede bölgede güçlü bir konuma ulaştı. Arkas Lojistik’in Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Yunanistan, Gürcistan, Kazakistan ve Çin’de olmak üzere yurt dışında 12 ofisi bulunuyor. Şirket, global hizmet verebilmek için 2022 yılı itibarıyla ABD ve Avrupa açılımını başlatıyor.

ABD'den diğer ülkelere de taşıma yapacak

Onur Göçmez, ilk olarak 1 Ocak itibarıyla ABD’nin New Jersey’de ofis açacaklarını belirtti. Göçmez, ABD’de ofis açmalarının nedenini şöyle özetledi: “ABD, Türkiye’nin en önemli ticaret partnerlerinden. Bu ülkeye ihracatımız hızla artıyor. İlk etapta iki ülke arasındaki taşımaları yapacağız. Ancak orta vadede ABD’nin diğer ülkelerle olan ticaretinde de rol almak istiyoruz” dedi. ABD’ye taşımalar hem denizyoluyla hem de hava kargo ile yapılacak. Göçmez, ABD açılımının Arkas’ın dijitalleşme ve operasyonel yalınlaşma sürecini de hızlandıracağının altını çizdi. Göçmez, “Dijitalleşme giderek daha fazla önemli hale geliyor. Ancak önemli olan yalınlaşarak dijitalleşmek” dedi. Şirket, Dubai’ye ofis açmayı planlıyor.

AB hattında intermodal taşımacılığa ağırlık verecek

Arkas Lojistik, Avrupa pazarı için ilk yapılanmasını İtalya’da gerçekleştirmeyi hedefliyor. AB’ye taşımalar intermodal ağırlıklı olacak. Ro-Ro ve tren hatlarına ağırlık verilecek. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevreci taşıma modlarını ön plana çıkarmak isteyen şirket, geçen yıl intermodal derpartmanı kurmuştu. Şirket, Trieste’deki acentesiyla operasyona başladı ve her hafta yük gönderiyor. İntermodalde ekipman yatırımlarını artıracak olan Arkas Lojistik, Avrupa'daki ilk ofisini İtalya'da açmayı planlıyor. İntermodal taşımaları desteklemek için 6 milyon dolarlık yatırımla 70 adet de kamyon aldıklarını paylaşan Göçmez, “2022 stratejimizde intermodal birinci sırada. İntermodal hem dijitalleşme hem yeşil dönüşüm için önemli” vurgusu yaptı.

Yeni mezunlara önce eğitim veriyor, sonra işin başına geçiriyor

Dijitalleşme odağı dışında lojistik sektörü ile ilgili en kritik konulardan birinin kaliteli iş gücüne ulaşmak olduğuna dikkat çeken Onur Göçmez, “Üniversiteden yeni mezunlar için geliştirdiğimiz ‘Genç Yetenek Programımız' ile bu riski kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda yönetmeye çalışıyoruz. Biz Arkas Lojistik olarak Türkiye’de 15 yurtdışında 12 ofisimizde yaklaşık bin 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. Kariyer planlarını lojistik sektörü üzerine yapan, üniversitelerin uluslararası ticaret /lojistik yönetimi/ işletme veya iojistik bölümlerinden mezun olan gençleri Genç Yetenek Geliştirme Programı’mıza alıyoruz ve başarıyla tamamlayan adayları uygun pozisyonlara yerleştiriyoruz. Nisan 2019’dan bu yana yaklaşık 50 kişi bu programa alındı. Programı başarıyla bitiren arkadaşlarımız şirket içerisinde farklı departmanlarda görevlerine devam ediyorlar. Erkeklerin daha yoğun çalıştığı lojistik sektöründe yeni mezun genç yeteneklerimizin yüzde 53’ünün kadın olması da kadın istihdamını destekleme- adına bizi memnun eden ayrı bir unsur” diye konuştu. ABD’deki ofis de bu gençlerden beş tanesine emanet edildi.

"Lojistiğin dijital adresi Shipeedy ile 2024 yılında e-ticarete açılacağız"

Onur Göçmez, Arkas Lojistik’in globalleşme stratejisinde önemli bir rol oynayacak olan yeni dijital platformları Shipeedy’inin kuruluş amacını anlattı. Göçmez, şu bilgileri verdi:

“Müşterilerin ihtiyacına ve sektörün gelişimine yönelik öncü girişimler Arkas’ın iş kültüründe var ve başarının anahtarı. Shipeedy de gördüğümüz bir ihtiyacı karşılamak ve eksikliği tamamlamak üzere öncü bir girişim. Pandemi de gördük ki yerel rakiplerimizin herhangi bir dijital satış platformu bulunmuyor, müşteri bu hizmete ulaşamıyor. Global rakiplerin dijital platformları ise ağırlıkla mevcut müşterilerine hizmet vermek üzere kurgulanmış. Forwardingde mevcut pazar payımız ve dijital platformda gördüğümüz büyüme fırsatı ile müşterilerimizin bu ihtiyacına çözüm getirmek amacıyla yola çıktık. Shipeedy yeni nesil bir ‘Digital Freight Forwarder’ platformu. Üyelik sistemi ile çalışıyor. Üyeler / müşteriler tüm işlemlerini dijital platform üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Yeni müşteri ya da mevcut Arkas Lojistik müşterisi ayrımı olmadan lojistik ihtiyacı olan tüm kurumlara hizmet vermek üzere tasarlandı. Şu anda parsiyel yükler ağırlıkla başladık. Ama Shipeedy ile 2024 yılında e-ticarete de giriş yapacağız. E-ticaret destekli kargo dağıtım iş modeli geliştirme çalışmalarımızın başlangıcı ve potansiyel gördüğümüz bu alanda müşteri beklentilerini karşılayacak bir iş modeli.”