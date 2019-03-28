Artık hava kargolar ‘drone’lara emanet

28 Mart 2019

Lojistik sektöründe geleceği şekillendiren ‘drone’lar çok yakında kıtalar arası kargo taşımacılığı da yapabilecek.

Taşınan yük kapasitesindeki artış ve mesafeleri korkulu rüya olmaktan çıkaran gelişmiş takip sistemlerinin ortaya çıkışıyla beraber lojistik ve kargo taşımacılığında köklü bir değişme yaşandığına gün be gün şahit oluyoruz. Bazı kargo firmaları çok yakın zamanda teslimatları drone ile yapabilen akıllı filolar kurmaya hazırlanıyor. Amerika merkezli bir start-up olan Nautilus, üzerinde uzun süredir Ar-Ge çalışmaları yürüttüğü drone ile ilgili ilk bilgileri verdi.

2020 yılında servise alınması planlanan drone 60 metre uzunluğa sahip olacak. Özellikle gemi taşımacılığıyla kıyaslandığında zamandan avantajlı olan bu sistem sayesinde uçakla taşınan kargoların yerine ulaştırılması ciddi anlamda maliyetleri düşürecek.

200 kilogramdan fazla yük kaldırıyor

Yine Norveçli bir şirketin tasarladığı ve 200 kilogramdan fazla yük kaldırabilen insansız hava aracı, kargo taşımacılığının yanı sıra arama kurtarma operasyonlarında da kullanılabilecek. Norveç’in drone üretim şirketi Griff Aviation’un Sosyal Medya Yöneticisi Nikolas Gogstad Andersen yaptığı açıklamada, 200 kilogramdan fazla yük kaldırabilen sekiz pervaneli insansız hava aracını Türkiye’de de pazarlayacaklarını ancak tarihin henüz belli olmadığını söyledi. Gogstad Andersen, “Griff 300, kargo ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek. Yiyecek, kereste, beton veya istediğiniz herhangi bir şey taşıyabilirsiniz. Müşteri ne taşıyacağı konusunda bizi bilgilendirirse, aracın yük kapasitesini ona göre uyarlayacağız. Sipariş üzerine yapılmış bir su tankıyla ‘drone’u yangın söndürme ya da sulama gibi işlemlerde de kullanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

45 dakika uçabiliyor

Söz konusu aracın hedef kitlesini özel sektör ve tarım olarak belirlediklerini, kolluk güçlerine de satmayı planladıklarını anlatan Gogstad Andersen, “Her müşterimizin talebini karşılamaya çalışacağız. Griff ürünleri başkasına zarar verme eğilimi olan hiç kimseye satılmayacak” dedi.

Norveç’in Sykkylven şehrindeki Griff Aviation şirketinde üretilen Griff 300, 226,7 kilogram ağırlığındaki bir yükü kaldırabiliyor. Söz konusu araç, yüklü bir şekilde 45 dakika uçabiliyor.