Avrupa'daki toparlanma treyler sektörüne can suyu oldu

Aysel YÜCEL

aysel.yucel@dunya.com

Türk treyler sektöründe 2026 yılının ilk yarısın­da ihracat çift haneli bü­yürken, iç pazardaki daralma hız­landı. Treyler Sanayicileri Der­neği (TREDER) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Arslan, Avrupa'da üç yıl üst üste yaşanan daralma­nın ardından başlayan toparlan­manın ihracata ivme kazandır­dığını, ancak jeopolitik riskle­rin yılın ikinci yarısında büyüme hızını sınırlayacağını söyledi. Ocak-Haziran 2026 döneminde treyler ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 300 milyon 719 bin dolara yüksel­di. Sektörün ihracatı 2023'te 777 milyon 402 bin dolar, 2024'te 670 milyon 91 bin dolar, 2025'te ise yüzde 3,7 düşüşle 644 milyon 772 bin dolar olmuştu.

"Savaş sonrası satışlarda patlama olabilir"

İhracattaki artışın temel nede­ninin Avrupa pazarındaki topar­lanma olduğunu belirten Arslan, "Almanya başta olmak üzere Av­rupa'da üç yıl üst üste güçlü şe­kilde daralan pazar yeniden to­parlanıyor. Avrupa genelinde ilk altı ayda ortalama yüzde 10'luk toparlanma var. ABD-İran geri­limi talebi olumsuz etkilese de yıl sonunda büyüme sürecek, ancak ikinci yarıda ivme yavaşlayacak" dedi. Bölgedeki savaşların sona ermesinin ardından talepte ciddi bir sıçrama yaşanabileceğini ifa­de eden Arslan, Türk treyler sek­törünün uzun vadede önemli fır­satlar barındırdığını söyledi.

Avrupa'daki konumlarının güçlendiğini vurgulayan Arslan, "Türk treyler üreticisi artık Avru­palı bir üretici ola­rak kabul ediliyor. Avrupalı üreticile­rin Türkiye'de üre­tim yapması, Türk üreticilerin Avru­pa'da tesis kurması ve Türkiye'de üreti­len araçların büyük bölümünün Avru­pa'ya ihraç edilme­si iki pazar arasın­daki farkı ortadan kaldırdı. Kalitemiz ve teknolojimiz ra­kiplerimizle aynı seviyede, Ar-Ge ya­tırımlarımız da ar­tıyor" dedi.

Artan üretim ma­liyetleri ve finans­mana erişimin sek­törün en önemli sorunları oldu­ğunu belirten Arslan, Avrupa'da kazanılan pazarı korumak için üreticilerin kârlılıklarından fe­dakârlık yaptığını söyledi. Arslan, "Kur baskısı ve artan maliyetler nedeniyle Avrupalı rakiplerimiz­den daha pahalı üretim yapar ha­le geldik. Buna rağmen kaliteden ödün vermeden ihracatı sürdüre­rek ülkeye döviz kazandırmaya ve sanayi çarklarını döndürmeye ça­lışıyoruz" diye konuştu.

İç pazarda dip henüz görülmedi

İhracattaki yükselişe karşın Türkiye treyler pazarı yılın ilk yarısında yüzde 20,4 küçülerek 12 bin 168 adede geriledi. İç pa­zar 2024'ü 28 bin 953, 2025'i ise 27 bin 909 adetle tamamlamış­tı. Arslan, lojistik sektöründeki talep daralmasının yatırımları baskıladığını belirterek, "Geçen yıldan başlayan aşağı yönlü talep eğilimi sürüyor. Henüz dip nok­tayı görmüş değiliz" dedi. Finans­mana erişimin yıllardır çözüle­meyen temel sorun olduğunu be­lirten Arslan, kamu bankalarının öncülüğünde ekonomik ömrü­nü tamamlamış treylerlerin ye­nilenmesine yönelik finansman modelleri üzerinde çalışılması­nın umut verdiğini söyledi. Ars­lan, "2026'yı ne kadar az kayıpla tamamlarsak, uluslararası siya­si krizlerin çözülmesiyle birlik­te 2027 yılına ilişkin beklentimiz bu yıla göre daha olumlu" dedi.

Denetimsizlik haksız rekabeti büyütüyor

TREDER Başkanı Seyit Arslan’a göre sektörün bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorun denetim eksikliği. Pazarın daraldığı dönemlerde kayıt dışı üretim ve sahtecilik vakalarının arttığını belirten Arslan, gerekli belgelere sahip olmadan üretim yapan ve standart dışı ürünleri piyasaya süren işletmelerin sayısının yükseldiğini söyledi.

“Bunu önlemek mümkün” diyen Arslan, “Bir üretici yılda 100 treyler üretiyorsa o fabrikaya buna uygun miktarda parça, ekipman ve malzeme girmesi gerekir. Ürettiği araçlara ilişkin tip onaylarının da bulunması gerekir. Bunların tamamı Piyasa Gözetimi ve Denetimi sistemiyle kontrol edilebilir” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde denetimlerin artırılması konusunda olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden Arslan, etkin denetim sayesinde haksız rekabetin önlenebileceğini ve sektörün zorlu dönemi daha sağlıklı atlatabileceğini söyledi.

Treylerlerin yüzde 30’u yenilenmeli

TREDER'in kısa süre önce düzenlediği Karayolu Can Güvenliği Arama Konferansı'nda ekonomik ömrünü tamamlayan treylerler gündeme geldi. TREDER Başkanı Seyit Arslan, Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 327 bin treylerin yaklaşık 100 bininin güvenli ve verimli taşımacılık standartlarını karşılamadığını düşündüklerini söyledi. ECE R58.03 arka koruma sistemi regülasyonuna uygun yarı römork sayısının yalnızca 122 bin 825 olduğunu belirten Arslan, filonun yüzde 62,4'ünü oluşturan 204 bin 236 yarı römorkun eski regülasyonlara göre üretildiğini ifade etti. Yaşlanan filonun yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, bunun için öncelikle mevcut durumun ayrıntılı şekilde ortaya konulmasının şart olduğunu söyledi. Arslan, "Sorunun büyüklüğünü ölçmeden çözüm üretilemez. Yıl bitmeden bu konuda önemli mesafe alınacağına inanıyoruz" dedi.