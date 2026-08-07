Avrupa'daki toparlanma treyler sektörüne can suyu oldu
Avrupa pazarındaki toparlanmanın desteğiyle treyler ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17’nin üzerinde büyüdü. Artan finansman maliyetleri ve lojistik sektöründe zayıflayan yatırım iştahı nedeniyle iç pazarda ise daralma derinleşti. TREDER Başkanı Seyit Arslan, jeopolitik gelişmeler nedeniyle büyüme hızının yavaşlayabileceğini, ancak savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinin sektör için önemli fırsatlar yaratacağını söyledi.
Aysel YÜCEL
aysel.yucel@dunya.com
Türk treyler sektöründe 2026 yılının ilk yarısında ihracat çift haneli büyürken, iç pazardaki daralma hızlandı. Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Arslan, Avrupa'da üç yıl üst üste yaşanan daralmanın ardından başlayan toparlanmanın ihracata ivme kazandırdığını, ancak jeopolitik risklerin yılın ikinci yarısında büyüme hızını sınırlayacağını söyledi. Ocak-Haziran 2026 döneminde treyler ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 300 milyon 719 bin dolara yükseldi. Sektörün ihracatı 2023'te 777 milyon 402 bin dolar, 2024'te 670 milyon 91 bin dolar, 2025'te ise yüzde 3,7 düşüşle 644 milyon 772 bin dolar olmuştu.
"Savaş sonrası satışlarda patlama olabilir"
İhracattaki artışın temel nedeninin Avrupa pazarındaki toparlanma olduğunu belirten Arslan, "Almanya başta olmak üzere Avrupa'da üç yıl üst üste güçlü şekilde daralan pazar yeniden toparlanıyor. Avrupa genelinde ilk altı ayda ortalama yüzde 10'luk toparlanma var. ABD-İran gerilimi talebi olumsuz etkilese de yıl sonunda büyüme sürecek, ancak ikinci yarıda ivme yavaşlayacak" dedi. Bölgedeki savaşların sona ermesinin ardından talepte ciddi bir sıçrama yaşanabileceğini ifade eden Arslan, Türk treyler sektörünün uzun vadede önemli fırsatlar barındırdığını söyledi.
Avrupa'daki konumlarının güçlendiğini vurgulayan Arslan, "Türk treyler üreticisi artık Avrupalı bir üretici olarak kabul ediliyor. Avrupalı üreticilerin Türkiye'de üretim yapması, Türk üreticilerin Avrupa'da tesis kurması ve Türkiye'de üretilen araçların büyük bölümünün Avrupa'ya ihraç edilmesi iki pazar arasındaki farkı ortadan kaldırdı. Kalitemiz ve teknolojimiz rakiplerimizle aynı seviyede, Ar-Ge yatırımlarımız da artıyor" dedi.
Artan üretim maliyetleri ve finansmana erişimin sektörün en önemli sorunları olduğunu belirten Arslan, Avrupa'da kazanılan pazarı korumak için üreticilerin kârlılıklarından fedakârlık yaptığını söyledi. Arslan, "Kur baskısı ve artan maliyetler nedeniyle Avrupalı rakiplerimizden daha pahalı üretim yapar hale geldik. Buna rağmen kaliteden ödün vermeden ihracatı sürdürerek ülkeye döviz kazandırmaya ve sanayi çarklarını döndürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
İç pazarda dip henüz görülmedi
İhracattaki yükselişe karşın Türkiye treyler pazarı yılın ilk yarısında yüzde 20,4 küçülerek 12 bin 168 adede geriledi. İç pazar 2024'ü 28 bin 953, 2025'i ise 27 bin 909 adetle tamamlamıştı. Arslan, lojistik sektöründeki talep daralmasının yatırımları baskıladığını belirterek, "Geçen yıldan başlayan aşağı yönlü talep eğilimi sürüyor. Henüz dip noktayı görmüş değiliz" dedi. Finansmana erişimin yıllardır çözülemeyen temel sorun olduğunu belirten Arslan, kamu bankalarının öncülüğünde ekonomik ömrünü tamamlamış treylerlerin yenilenmesine yönelik finansman modelleri üzerinde çalışılmasının umut verdiğini söyledi. Arslan, "2026'yı ne kadar az kayıpla tamamlarsak, uluslararası siyasi krizlerin çözülmesiyle birlikte 2027 yılına ilişkin beklentimiz bu yıla göre daha olumlu" dedi.
Denetimsizlik haksız rekabeti büyütüyor
TREDER Başkanı Seyit Arslan’a göre sektörün bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorun denetim eksikliği. Pazarın daraldığı dönemlerde kayıt dışı üretim ve sahtecilik vakalarının arttığını belirten Arslan, gerekli belgelere sahip olmadan üretim yapan ve standart dışı ürünleri piyasaya süren işletmelerin sayısının yükseldiğini söyledi.
“Bunu önlemek mümkün” diyen Arslan, “Bir üretici yılda 100 treyler üretiyorsa o fabrikaya buna uygun miktarda parça, ekipman ve malzeme girmesi gerekir. Ürettiği araçlara ilişkin tip onaylarının da bulunması gerekir. Bunların tamamı Piyasa Gözetimi ve Denetimi sistemiyle kontrol edilebilir” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde denetimlerin artırılması konusunda olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden Arslan, etkin denetim sayesinde haksız rekabetin önlenebileceğini ve sektörün zorlu dönemi daha sağlıklı atlatabileceğini söyledi.
Treylerlerin yüzde 30’u yenilenmeli
TREDER'in kısa süre önce düzenlediği Karayolu Can Güvenliği Arama Konferansı'nda ekonomik ömrünü tamamlayan treylerler gündeme geldi. TREDER Başkanı Seyit Arslan, Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 327 bin treylerin yaklaşık 100 bininin güvenli ve verimli taşımacılık standartlarını karşılamadığını düşündüklerini söyledi. ECE R58.03 arka koruma sistemi regülasyonuna uygun yarı römork sayısının yalnızca 122 bin 825 olduğunu belirten Arslan, filonun yüzde 62,4'ünü oluşturan 204 bin 236 yarı römorkun eski regülasyonlara göre üretildiğini ifade etti. Yaşlanan filonun yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, bunun için öncelikle mevcut durumun ayrıntılı şekilde ortaya konulmasının şart olduğunu söyledi. Arslan, "Sorunun büyüklüğünü ölçmeden çözüm üretilemez. Yıl bitmeden bu konuda önemli mesafe alınacağına inanıyoruz" dedi.