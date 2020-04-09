Avrupalı taşımacılar sınırlarda kolaylık istiyor

09 Nisan 2020

Aysel YÜCEL

Cenevre merkezli Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde hayati öneme sahip olan tıbbı malzeme ve temel gıda ürünlerinin alıcısına ulaştırılması için Türk makamlarına, sınırlarda Avrupalı şoförlere kolaylık sağlanması çağrısında bulundu. IRU özellikle Kapıkule’de uygulamaya geçmesi planlanan hızlı tanı testlerinin de tüm sınır kapılarında hayata geçirilmesini bekliyor.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Türkiye temsilcilerinden Erman Ereke, koronavirüs salgını (Covid- 19) sonrası küresel karayolu sektöründe yaşanan sorunları ve IRU’nun bu konudaki çözüm önerini DÜNYA’ya anlattı. IRU olarak, karayolu taşımacılık sektörünün koronavirüs salgını kaynaklı sorunlarının çözümü konusunda çok sayıda bölgesel ve uluslararası paydaşlarla çalışma yürüttüklerini vurgulayan Ereke, “IRU olarak, karayolu eşya taşımacılığının sorunsuz şekilde devam ettirilmesi ve sektörün acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çözüm önerilerimizi Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) gibi tüm uluslararası birliklere ayrıca, ilgili ülkelerdeki kamu kurumlarına düzenli olarak iletiyoruz. Bu konuda tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Ereke, karayolu taşımacılık sektörünün en önemli sorunlarının başında sınır kapılarındaki uzun beklemeler olduğunu söyledi. Ereke, “Bu zor zamanlarda, temel malların onlara en çok ihtiyaç duyanlara ulaşabilmesi elzem bir konu. Ülkelerin nüfuslarını korumak için uygun önlemleri almaları hayati olmakla birlikte, hayati derecede öneme sahip tıbbi malzemelerin, ilaçların ve gıda kaynaklarının sınır kapılarından bekletilmeksizin geçirilerek, mal taşımacılığının devamına izin verilmesinin IRU olarak tüm ülkelerden temel beklentimizi oluşturuyor” diye konuştu.

“Sınırdaki beklemeler tüm Avrasya’yı etkiliyor”

Türkiye sınır kapılarında yaşanan sıkıntılara ve bu konuda IRU’nun beklentilerine değinen Ereke, “Şu anda Türkiye’de yaşanan ve 66 ülkeden gelen sürücülerin nereden geldiğine bakmaksızın sadece pasaportu nedeniyle girişine izin verilmemesi önemli bir sorun. Yine sınır kapısındaki sürücülere yönelik 14 günlük karantina uygulaması da ticaretin akışını durduran bir uygulama olarak şikâyetleri beraberinde getiriyor. Bu önlemler sadece bölgedeki ticareti etkilemekle kalmayıp aynı zamanda Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle daha geniş Avrasya ticaret akımlarını da kesintiye uğratıyor” dedi.

Hızlı test yabancı şoförlere de yapılmalı

IRU olarak bu konuyu Ulaştırma, Sağlık ve Ticaret Bakanlarına ayrı ayrı ilettiklerini açıklayan Ereke, son olarak Kapıkule sınır kapısında sürücülere yönelik hızlı test uygulamasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ancak bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ereke, “Bahse konu test işlemlerinin tüm sınır kapılarında ve tüm ülke sürücülerine uygulanması, sadece vatandaşı olduğu ülkenin pasaportuna bakarak sürücülerin durdurulmaması ve COVID-19 belirtisi göstermeyen ve yapılacak test sonucu negatif çıkacak ağır vasıta sürücülerinin bekletilmeksizin sınır geçiş işlemlerinin tamamlanması gerek IRU’nun hatta Türkiye ile ticaret yapan gösteren tüm ticaret erbaplarının temel beklentisi” dedi.

Türk firmalar da şikayetçi

Erman Ereke, karayolu taşımacılığının küresel ekonominin can damarı olduğunun altını çizerek, “Özellikle Avrupa’ya yapılan ihracatın yarısına yakınını yabancı taşımacılar tarafından yapılıyor ve gerek 14 günlük kısıtlama gerek ise belirli ülke sürücülerine getirilen giriş yasağı, Türkiye’deki birçok ticaret erbabının ticari faaliyetlerine zarar veriyor. Bu konu Türk ihracat ve ithalatçıları tarafından da bizlere iletiliyor” dedi.

“Taşımacılara finansal destek sağlanmalı”

Taşımacılık sektörünün finansal desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erman Ereke, “Sürücülerin temel ihtiyaçları, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesine imkan sağlayacak, sürücülerin ve çalışanlarının maaş ödemeleri gibi acil ödemeleri devam ettirecek likidite ihtiyaçları var. Bu bağlamda söz konusu sektör firmalarına finansal destek mühim ve elzem bir konu. Yine yolcu taşımacılığı konusunda acil finansal desteğe ihtiyaç var. Özellikle turizm sektöründeki yolcu taşımacılığı faaliyetleri birçok yerde yüzde 100 oranında durmuş durumda. Tüm bunlar göz önüne alındığında firmaların birçoğu finansal destek olmaksızın ayakta kalma konusunda büyük zorluk çekecekler” diye konuştu.

TIR parklarına 60 milyon euro bütçe



COVID-19 sorununun ortaya çıkması öncesinde, karayolu taşımacılığı sektöründeki sürücü yetersizliği, sektörün temel ve kritik sorunlarından biri olduğunu hatırlatan Erman Ereke, şöyle devam etti:



“Avrupa’daki ilave sürücü ihtiyacının yüzde 20 düzeyindeki olduğu uluslararası raporlara yansıyordu. Mevcut pandemi ve müteakip sınırlama önlemleri, sadece taşımacıları değil aynı zamanda tüm tedarik zincirini ve sonuçta bir bütün olarak toplumu da önemli ölçüde etkiledi. Bugün, sürücü kıtlığının ana nedenlerinden biri de sınırlardaki uzun bekleme süresinin yanı sıra kamyon park yerlerinin eksikliğidir. Bu konu ile ilgili IRU olarak Avrupa Komisyonu nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler sayesinde 60 milyon euroluk bir kaynağın güvenlikli TIR parklarının inşası için ayrılmasını sağladık. Bu kaynak ile birlikte inşa edilecek yeni park alanları ve emniyet ve güvenlik imkânları arttırılacak mevcut park alanları hem sürücülere hem de taşımacı firmalara fayda sağlayacak.”



COVID-19 ile ilgili ülkelerde yaşanan son gelişmeler, alınan önlemler ve bu süreç zarfında IRU olarak yapılan tüm lobi çalışmaları IRU internet sayfasındaki COVID-19 bilgi merkezi üzerinden tüm paydaşlarının dikkatine sunulmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yine uluslararası TIR sürücülerinin COVID-19 ile ilgili alması gereken önlemlerde paydaşlarımız olan uluslararası karayolu taşımacılığı sektör temsilcileri ile paylaşılmaktadır.