Avrupa–Orta Asya hattında taşıma hacmi yüzde 70 arttı

Eyüp Lojistik, Avrupa’nın tüm ülkelerinden Orta Asya’ya olduğu kadar Orta Asya’dan Avrupa’ya da kara yolu taşımacılığı gerçekleştiriyor. Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerine hem direkt hem de aktarmalı taşımalar yapan şirket için Gürcistan ve Azerbaycan, operasyonlarda kilit geçiş ve organizasyon noktaları olarak öne çıkıyor.

Geniş araç portföyü ve deneyimli operasyon ekipleriyle hizmet veren Eyüp Lojistik, Avrupa, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’daki iş ortakları sayesinde taşıma ve gümrük süreçlerini etkin şekilde yönetiyor. Özellikle aktarmalı yüklerde güçlü partner yapısı sayesinde gümrük işlemleri hızlı ve güvenli biçimde tamamlanırken, yüklerin gecikme riski en aza indiriliyor. Bu yapı, müşterilere uçtan uca lojistik hizmet sunulmasını mümkün kılıyor.

“Türkiye vazgeçilmez bir lojistik merkeze dönüşüyor”

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Avrupa ile Orta Asya arasındaki ticareti her iki yönde geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, Orta Koridor’u güçlendirecek projelere destek verdiklerini söyledi. Türkiye’nin bu hatta sahip olduğu bilgi birikimi ve operasyonel deneyimle önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Bartık, Eyüp Lojistik’in bu yetkinliği sahaya yansıtan firmalardan biri olduğunu ifade etti.

Hazar geçişlerinin hattın en kritik başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Bartık, devreye alınması planlanan yeni Ro-Ro hatlarıyla birlikte Bakü’de zaman zaman 20 güne varan beklemelerin ortadan kalkmasının beklendiğini söyledi. Bartık, geçiş sürelerinin kısalmasının taşımaları hızlandıracağını ve bunun da Avrupa–Orta Asya hattındaki talebi daha da artıracağını belirterek, “Türkiye, Avrupa ile Orta Asya arasındaki ticarette vazgeçilmez bir lojistik merkez haline geliyor. Eyüp Lojistik olarak hızlı ve güvenli taşımacılık çözümlerimizle bu sürece katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İnşaat ve makine ekipmanları öne çıkıyor

Eyüp Lojistik’in Avrupa–Orta Asya ve Orta Asya–Avrupa hattında ağırlıklı olarak inşaat malzemeleri ile makine ve ekipman taşımaları gerçekleştirdiğini aktaran Bartık, proje yükleri dahil tüm yük gruplarının güzergâh ve müşteri taleplerine göre planlanan esnek transit süreleriyle taşındığını kaydetti.