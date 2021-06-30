Azerbaycan’dan nakliyeciye müjde

Türk nakliyecilere, Azerbaycan’dan beklenen müjdeli haber geldi. Bu ülkeye yönelik taşımalarda ikili ve transit geçiş belgesi sayısı artırılırken, tehlikeli madde ile gabari dışı taşımalardan alınan ücretlerle şehre giriş vergisinde iyileştirmeler yapılacağı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) heyetlerinin, 24-25 Haziran'da İstanbul'da bir araya geldiğini duyurdu. Heyetler arasındaki görüşmede 2021 yılı için kota artışı yapıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası, yüzde 31 artışla 35 binden 46 bine yükseltildi. Üçüncü Ülke Geçiş Belgesi kotası ise 2 bin 500'den 3 bine yükseldi. 2021 yılı için Türk taşımacılarında kullanılmak üzere toplam 8 bin ilave geçiş belgesi, toplantı sırasında teslim alınarak sınır kapılarına gönderildi. Türk nakliyeciler, geçiş belgeleri tükendiğinde sefer başına ekstra ücret ödemek zorunda kalıyordu. Azerbaycan tarafının, tehlikeli madde ve gabari dışı taşımalardan alınan ücretlerle şehre giriş vergisinde iyileştirmeler yapılacağı açıklandı.

Azerbaycan Meclisi’ne sevk edilen kanun teklifinin yakın zamanda onaylanarak yürürlüğe girmesinin bekleniyor.

Toplantıda, Türk nakliyecilerin uzun süredir talep ettiği, Ro-Ro taşımalarındaki indirim yapılması konusu da gündeme geldi. Azeri yetkililer, bu konuyu da ayrıca değerlendireceklerini, maliyetlerin optimizasyonu amacıyla yapılacak çalışmaların ele alındığı bildirildi. Ro-Ro taşımalarında gidiş dönüş 1.800 dolar ücret alınıyor. Nakliyeciler bu ücretlerin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söylüyor.

Heyetlerin toplantı sonrasında Türkiye ve Azerbaycan arasında Kasım 1992'de Ankara'da imzalanan İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın yerini alacak yeni anlaşma yapılabilmesi için de çalışmalara başladığı açıklandı.

"Çıkan sonuç devrim niteliğinde"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şener DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Azeri yetkililerle yapılan toplantıdan çıkan sonuçların devrim niteliğinde olduğunu, alınan kararları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Daha önce Azerbaycan güzergahında 700 doları bulan ek maliyetler nedeniyle nakliyecilerin alternatif rotalara yöneldiğini, bu durumun da taşımalarda büyük mağduriyet yarattığını hatırlatan Şener, “Sadece Ro-Ro konusu kaldı. Bu sorun da çözüldüğünde Azerbaycan bizim için rekabetçi bir rota olacak. Türk nakliyecinin kazanımı çok olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



