Bahar Bayramı izdihamı: 140 milyon tren bileti satıldı

Dünyanın en büyük yıllık insan hareketlerinden biri olarak kabul edilen Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu, Çin’de tüm hızıyla devam ediyor. Çin Ulusal Demiryolu İşletmesi’nin verilerine göre, Cumartesi sabahı itibarıyla yalnızca tren yolculukları için satılan bilet sayısı 140 milyona ulaştı.

5 gün üst üste 10 milyon yolcu

Cuma günü ülke genelindeki demiryolu ağı üzerinden toplam 12 milyon 845 bin yolcu taşındı. Bu rakamla birlikte, günlük yolcu sayısının beş gün üst üste 10 milyonun üzerine çıktığı bildirildi. Yetkililer, Cumartesi günü için ise yaklaşık 13.8 milyon yolcunun trenlerle seyahat etmesini bekliyor.

Ek seferlerle talep karşılanıyor

Artan yoğunluğa karşılık vermek amacıyla ülke genelinde 1249 ek yolcu treni sefere konuldu. Demiryolu yetkilileri, özellikle yoğun kullanılan hatlarda kapasitenin artırıldığını ve yolcu akışlarının yakından izlendiğini belirtiyor. Büyük veri analizleri kullanılarak talebin anlık olarak takip edildiği ve sefer planlarının dinamik şekilde güncellendiği ifade ediliyor.

Yolcu bilgilendirme sistemleri güçlendiriliyor

Demiryolu idareleri, yolcuların seyahatlerini daha sorunsuz gerçekleştirebilmesi için hizmet kalitesini artırmaya odaklanmış durumda. Yoğunluk döneminde istasyonlardaki düzenlemeler, bilet kontrolleri ve yolcu bilgilendirme sistemleri güçlendiriliyor. Amaç, uzun yolculukların daha güvenli ve konforlu geçmesini sağlamak.

9,5 milyar şehirler arası yolculuk

40 gün süren Bahar Bayramı seyahat döneminde ülke genelinde toplam 9,5 milyar şehirler arası yolculuk yapılması bekleniyor. Bu yolculukların yaklaşık 540 milyonunun demiryolu ile gerçekleşeceği öngörülüyor. Veriler, China State Railway Group Co., Ltd.’nin bu süreçte ulaştırma altyapısının bel kemiği olmaya devam ettiğini gösteriyor.