Bakan Karaismailoğlu: Demir yolları reformunu başlatıyoruz

21 Ekim 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi'nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolları reformunu başlattıklarını söyledi.

Demir yollarında daha önce açıkladıkları Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'ndan bahseden Karaismailoğlu, "Türkiye'nin demir yolları reformunu başlatıyoruz. Demir yollarımızın coğrafi hakimiyet alanını ve kapsamını genişletecek bu reform süreci fiziki bir büyümeyi getirecek. Bunun yanı sıra teknolojikaltyapı ve hizmet süreçleri bakımından gelişmiş, dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağına sahip olacağız. Yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapsama alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek üzere büyük bir hızla çalışıyoruz."

2023 hedeflerine de değinen Karaismailoğlu, şunlaru söyledi: "Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası olmak, Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan demir yolu markası olmak, ekspres hatlarla Avrupa'nın öncü deneyim, kültür odaklı turizm hatlarına sahip olmak ve mutlak müşteri memnuniyetini esas alan sadakat programını geliştirerek, modern bir müşteri ilişkileri yönetim modeline sahip olma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"18 yılda 169 milyar lira harcama yaptık"

Demir yollarına 2002'den sonra tekrardan yoğunlaştıklarını söyleyen Karaismailoğlu, 2003-2020 yılları arasında, ulaştırma ve iletişim sektörüne yapılan yaklaşık 907,2 milyar liralık yatırımın yüzde 18,6'sını demir yollarına ayırdıklarını, bu alana 169,2 milyar liraya yakın bir harcama gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Demir yolu ağını 12 bin 83 kilometreye ulaştırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, sinyalli hat uzunluğunu yüzde 155, elektrikli hat uzunluğunu yüzde 176 artırdıklarını kaydetti.

Yüksek hızlı tren hatlarıyla sağlanan tasarruflara değinen Karaismailoğlu, bu önemli projeler sayesinde, karbondioksit emisyonu, enerji, zaman ve bakım giderleri açısından, 2019'da 4 milyar 839 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

"Demir yolu araçlarının üretilmesi için yerli sanayiyi geliştiriyoruz"

Demir yolu araçlarının Türkiye'de üretilmesi amacıyla yerli sanayiyi geliştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, Sakarya'da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da hızlı tren traversleri, Erzincan'da yerli ray bağlantı malzemeleri üreten tesisler kurduklarını söyledi. Bugüne kadar 403 adet yeni nesil milli yük vagonunu hizmete verdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 100 adet daha yerli yük vagonu üretip hizmete alacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, demir yollarında yük ve yolcu taşımacılığı ile manevra hizmetleri için kendi araçlarını ürettiklerini kaydederek, milli dizel elektrikli lokomotifi ve milli elektrikli tren setini ürettiklerini, bunun yanı sıra hibrit lokomotif ve 5MW gücünde milli elektrikli lokomotif projelerinin sürdüğünü anlattı.

Demir yolu taşımacılığında sağlanan ilerlemelerden bahseden Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun 2023'e kadar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 4,4 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarma hedefine çok önemli katkı sağlayacağını aktardı.

"Demir yolu uzunluğu 16 bin 675 kilometreye çıkacak"

Demir yollarına yapacakları yeni yatırımlarla Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ilişkin hayata geçirecekleri hedeflere değinen Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel hatlardaki yeni yatırımlarımızla, 12 bin 803 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Halen bin 213 kilometrelik YHT hattımızla nüfusumuzun yüzde 42'sine verdiğimiz hizmeti, yeni yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarının tamamlanmasıyla birlikte yurt sathına yayacağız. Mevcutta 175 milyon tren-kilometre olan kapasitemizi, 342 milyon tren-kilometreye ulaştıracağız. Karasal yük taşımacılığında demir yolu payını yüzde 5,15'ten, yüzde 7'ye, 2035'te ise yüzde 22'ye ulaştıracağız. 2023 vizyonu doğrultusunda yolcu taşımacılığında demir yolu payını yüzde 1,3'ten yüzde 3,8'e çıkarmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA