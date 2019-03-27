BDP International Türkiye’nin 2020’de hedefi 1 milyar TL ciro

27 Mart 2019

BDP International Türkiye’nin 2018 yılında yüzde 14 büyüdüğünü, 2019’da ise yüzde 15’lik bir büyüme beklediklerini söyleyen Uğur Özay, 2020 yılında bin kişilik ekip ve 1 milyar TL ciro amaçladıklarını anlattı. Bu zamana kadar ciro, kârlılık ve tonaj hedeflerini tutturduklarını ifade eden Uğur Özay, “2018 yılını neredeyse hatasız kapattık. 12 bin adet yükleme yaptık. Ortalama 11.5 milyon kilogram düzeyinde kargo elleçledik. Bu sayıların tamamı ticari kargo. Tabii burada Türk Hava Yolları gerçeği de var. Hızla büyüyor ve pastadaki payını artırıyor. Bu da sektöre olumlu yansıyor” dedi.

Rakiplerine nazaran arkalarında BDP International’ıin tecrübesi olduğunu ifade eden Özay, “BDP olarak yedi kıtada yükleme yapabiliyoruz. Şu anda 200 destinasyonda müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Türkiye gibi ihracat ağırlıklı bir pazar da rakiplerimize karşı bize avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı.

Yeni havalimanında ofis kiralayan ilk forwarder oldukları bilgisini veren Uğur Özay, “Atatürk Havalimanı’ndaki ofisimizi bir süre muhafaza edeceğiz. Havalimanındaki depolarla ilgili şimdilik bekleme kararı aldık” açıklamasını yaptı.

Ofis açma çalışmalarının başka şehirlerle de devam ettiğini vurgulayan Özay, “Şu anda İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin ve Bursa’da faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunlara ek olarak Adana Şakirpaşa, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Antalya ofislerimizi açacağız. Uzun vadeli planlarımız için Gaziantep, Kayseri ve Samsun’da da çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Gümrükleme ve depolamada yatırım yapacak

Kontrat lojistiği, iç dağıtım ve gümrüklemenin BDP için bundan sonraki süreçte daha önemli olacağını ifade eden Uğur Özay, Gebze ve İzmit bölgesinde depo yatırımı yapmak istediklerini kaydetti.

Operasyonlarının her geçen gün büyüdüğünü, bunun da eleman açığı yarattığını dile getiren Uğur Özay, “Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı var. Gençler bu sektörün forwarder alanını tercih etmek istemiyor. Lojistiğin bu alanı zahmetli. Dolayısıyla insan kaynakları ekibimizle üniversitelerle yakın temastayız. Yeni gelen jenerasyona lojistiğin Türkiye’nin sürdürebilir büyümesi için ne kadar önemli olduğunu ve şirket olarak bu konuyu ne kadar önemsediğimizi anlatacağız. Son yıllarda hava kargoda maliyetlerin düşmesi, sektöre olan ilgiyi artırdı. Örneğin; 2000’lerin başında Türkiye’den Hong Kong’a ihracat kilo başına 3.5 dolar iken bugün 1 dolar seviyelerine indi. Bunun yanında hızlı ulaştırılması gereken ürün çeşidi de sektörün gelişmesine katkı sağladı” açıklamasını yaptı.

“Bilinçli müşteri çağındayız”

Günümüzde sektörün hedef kitlesinin bilinçlendiğini anlatan Özay, sözlerine şu şekilde devam etti: “Müşteri artık ne istediğini bilerek geliyor. Yani müşteriye doğru ‘know-how’ ile gelmek önemli. Günümüzde nakliyeci kavramı yerini ‘lojistik servis sağlayıcı’ yaklaşımına bıraktı. Teknoloji, dijitalleşme ve otomasyon sürdürülebilir kârlı büyüme için kritik bir rol oynuyor. BDP olarak, BDP Smart IT programımızla müşterilerimizin lojistik iş akışlarınla daha verimli bir şekilde yönetmelerine destek veriyoruz.”

İstanbul Havalimanı’nın ‘lojistik hub’ olmasıyla ilgili görüşlerini ileten Özay, “Hub, ciddi bir konu. Aynı zamanda bir süreç. Bir havalimanına ‘hub’ diyebilmemiz için çevresindeki tüm yapılanmanın tamamlanması gerekir. Çünkü burası ciddi bir istihdamı da beraberinde getirecek. İistihdamın güvenliği ve sosyal yaşamının düzenlenmiş olması lazım” diye konuştu.