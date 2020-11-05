Bursa OSB, ‘Bosch Güvenli TIR Parkı’ sistemine dahil oluyor

05 Kasım 2020

Esra ÖZARFAT

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB)’nde 2017 yılında 32 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 350 araç kapasiteyle faaliyete başlayan Türkiye’nin tek gümrüklü TIR parkı özelliğine sahip park, ‘‘BOSCH Secure Truck Parking’’ (Bosch Güvenli Tır parkı) sistemine dahil edilmek için Bosch’tan teklif aldı.

Kurulduğu tarihten itibaren Avrupa Birliği’ndeki 10 ülkede 72 parktan oluşan bir sistemin içinde yer alan TIR parkının BOSCH’dan gelen teklifle uluslararası hizmet kalitesini tescillediğini belirten Bursa Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Özenalp, ‘‘BOSCH Secure Truck Parking (Bosch Güvenli TIR parkı) kendi sistemlerine bizim TIR parkımızı dahil etmek istedi. Çünkü bu özelliklere, ülkemizde sadece BOSB’de kurduğumuz gümrüklü TIR parkı uyuyor” dedi. BOSCH’un kurduğu sistemdeki amacın, güvenli park alanları yaratarak yoldaki filolar için parkın optimize edilmesini sağlamak olduğunu kaydeden Özenalp, “Bu da rota ve dinlenme sürelerinin daha verimli bir şekilde planlanmasına ve şirketlerin rekabet gücününün artırılmasına katkıda bulunuyor. İzin verilen sürüş sürelerinin sonuna gelmeden önce sürücüler için park yeri ayırmayı kolaylaştırıyor. Sonuç olarak bu sistem, sürücülerin park yeri aramak için harcadığı zamanı azaltıyor, yakıt tüketimini düşürüyor ve sürücülerin izin verilen sürüş sürelerini aşmalarını engelliyor” diye konuştu.AB kriterlerine uygun projelendirildi.

BOSCH Secure Truck Parking sisteminde güvenlik önlemlerinin de geniş kapsamlı olduğuna dikkat çeken Özenalp, bu sayede TIR sürücülerinin herkesin erişemeyeceği özel, güvenli park alanlarına erişimini sağladığına değindi. Bursa OSB’de Gümrüklü TIR Parkı projesini hayata geçirirken özellikle AB kriterlerini uyguladıklarına vurgu yapan Özenalp, “Bursa’nın dış ticarette önemli rol oynadığı bir gerçek. TIR trafiği de çok fazla. Ancak bu yoğunluğa rağmen TIR şoförlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, AB kriterlerine uygun bir TIR parkı da mevcut değildi. Tüm bu eksiklerin farkında olarak proje çalışmalarına başladık. OSB TIR Parkı alanı; tercih edilen, en iyi uygulama alanı olarak gösterilen, akıllı, yeşil, güvenli bir TIR parkı alanı olmak gibi bir vizyon içinde yapıldı. Proje aşamasında, Avrupa’da Label Kriterleri’ne uygun olarak yapılmış, tüm park alanları içinden en üst seviye olan 5. Seviye kriterlerine sahip Hollanda, Hamburg ve İtalya örnekleri ile bir alt kriteri olan üçüncü ve dördüncü kriterlere sahip Bulgaristan, Romanya gibi Avrupa ülkelerinin park alanlarını inceledik’’ ifadelerini kullandı.

AB kriterlerine uygun projelendirildi

BOSCH Secure Truck Parking sisteminde güvenlik önlemlerinin de geniş kapsamlı olduğuna dikkat çeken Özenalp, bu sayede TIR sürücülerinin herkesin erişemeyeceği özel, güvenli park alanlarına erişimini sağladığına değindi. Bursa OSB’de Gümrüklü TIR Parkı projesini hayata geçirirken özellikle AB kriterlerini uyguladıklarına vurgu yapan Özenalp, “Bursa’nın dış ticarette önemli rol oynadığı bir gerçek. TIR trafiği de çok fazla. Ancak bu yoğunluğa rağmen TIR şoförlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, AB kriterlerine uygun bir TIR parkı da mevcut değildi. Tüm bu eksiklerin farkında olarak proje çalışmalarına başladık. OSB TIR Parkı alanı; tercih edilen, en iyi uygulama alanı olarak gösterilen, akıllı, yeşil, güvenli bir TIR parkı alanı olmak gibi bir vizyon içinde yapıldı. Proje aşamasında, Avrupa’da Label Kriterleri’ne uygun olarak yapılmış, tüm park alanları içinden en üst seviye olan 5. Seviye kriterlerine sahip Hollanda, Hamburg ve İtalya örnekleri ile bir alt kriteri olan üçüncü ve dördüncü kriterlere sahip Bulgaristan, Romanya gibi Avrupa ülkelerinin park alanlarını inceledik’’ ifadelerini kullandı.