Bursa’da lojistikçiler OSB çatısı altında toplanmak istiyor

Esra Özarfat

BURSA - İstanbul ve Kocaeli’nden sonra ihracat hacminde üçüncü sırada yer alan Bursa’da lojistik sektörü yeterli depolama alanını bulamamaktan şikayetçi. Büyüyen ve gelişen Bursa’da arsa maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle büyük ölçekli depolama alanı ihtiyacını karşılayamadıklarını belirten sektör temsilcileri, bin ila 5 bin hektar büyüklüğünde bir alanın lojistik sektörüne açılmasını istiyor. Bursa’da hayata geçirilen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) uygulandığı gibi arsa tahsisli bir modelle OSB çatısı altında toplanmak istediklerini kaydeden lojistikçiler, açılacak alanın ulusal ve uluslararası markalar için de bir lojistik üs olabileceğini, Bursa’nın büyüyen e-ticaret hacminden bu sayede daha fazla pay alabileceğini savunuyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, geçtiğimiz günlerde “Yeni sanayi bölgelerine kentten ulaşım ve işçi servislerinin oluşturacağı trafik ortada. Bu bölgelerde uydukentler ve lojistik merkezlerle şehrin trafik problemini ortadan kaldırmak istiyoruz” açıklamasını yapmıştı. BTSO öncülüğünde kurulan TEKNOSAB’da da bir lojistik merkez olacağı biliniyor ancak buranın öncelikle bölge sanayicisine hizmet vermesi planlanıyor.

Gelen talepler değerlendirilemiyor

Bursa’da organize bir lojistik bölgesi kurulmasının gerekli olduğuna işaret eden ARC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, pandemi döneminde kırılan lojistik zincirinin Türkiye için bir avantaj olabileceğini vurguladı. Arabacı, “Şu andaki konjonktürün bize faydası var ama bu süreci geleceğe taşımak için lojistik alanında yatırım yapılması gerekiyor. Bu sağlanırsa bütün uluslararası çalışan lojistik firmaları Bursa’da depo açabilir. Dışarıdan da yatırımcı çekebiliriz. Bursa’da lojistikte sadece Bursa sanayisi düşünülüyor. Oysa Bursa artık dünya markalarının dağıtımını yapabileceği bir merkez haline gelmeli. Bu yönde de talepler var ancak değerlendirmek mümkün olmuyor” dedi. Gemlik ve Bandırma limanları, Otoyol ve hızlı tren bağlantısı ile Bursa’nın önemli avantajlara sahip olduğuna vurgu yapan Fahrettin Arabacı, “Bir firmaya en az 10 dönümü kapalı toplam 20 dönüm yer gerekiyor. Maalesef lojistikçiler derme çatma yerlerde iş yapmak zorunda kalıyor. Bir lojistik merkez kurulması Bursa’nın trafik sorununu da çözecektir” diye konuştu.

“Bursa lojistik konusunda sınıfta kaldı”

Bursa’da bir lojistik merkez kurulması ile ilgili belediye veya kamu nezdinde hiçbir adım atılmadığını belirten Logex A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yamankaradeniz de, “Bursa bu konuda sınıfta kaldı. Herhangi bir gelişme yok. Oysa devlet tarafından bir arsa tahsis edilse özel sektör yatırım yapmaya hazır. Ben de yer arıyorum ama istediğim gibi imarlı bir arsa bulamıyorum. Öte yandan OSB’lerin içinde de yer alamıyoruz” dedi. e-ticaretin Gebze, Orhanlı ve Tuzla bölgesine yığıldığına işaret eden Yamankaradeniz, şunları söyledi: “Oysa Bursa’da Güney Marmara’ya hizmet verebilecek gümrüklü bir lojistik merkez kurulabilir. Bursa’dan farklı noktalara daha ucuz sevkiyatlar yapmak mümkün olabilir. Daha uygun depolama şartları oluşturulabilir. Ana sanayilere çok yakın. Lojistik altyapının kurulmuş olması büyük firmaların yatırım tercihlerinde kilit rol oynar. Bununla ilgili bir master plan hazırlanıp bir an önce devreye alınmalı.”

İki ilçe lojistik üs için harekete geçti

Bursa’da bu alanda bir ihtiyaç olduğunu gören bazı yerel yönetimler de ilçe sınırlarında lojistik üs oluşturmak için harekete geçti. Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi’ne e-ticaret markalarının depolarının da bulunacağı 160 dönümlük bir alanda lojistik merkez kurmak için düğmeye bastı. İnegöl ilçesinde de lojistik sektörünün büyümesini ve düzensiz yapıdan kurtulmasını hedefleyen İnegöl Belediyesi, ilçeye lojistik merkezi kazandırmak için harekete geçti. Bin dönümlük arazi içinde planlanan merkez sayesinde şehir içinde dağınık ve sağlıksız şartlarda konuşlanmış olan nakliye firmaları, gümrük müşavirleri, ithalat ve ihracat firmaları da tek merkezde toplanmış olacak.