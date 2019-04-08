Büyük göç!

08 Nisan 2019

Önce yollar, sonra tüneller, köprüler derken Türkiye son 15 yılda alt yapıda birçok projeyi hayata geçirdi. 7 Nisan'da kapılarını tamamen açan İstanbul Havalimanı, Mayıs 2015 yılında başlayan inşaatı ile Türkiye ve dünya mühendislik tarihi açısından büyük bir kilometre taşı olarak adını şimdiden tarihe yazdırdı. Türkiye’de ilk hava ulaşımı 1912 yılında askeri amaçla Yeşilköy’e kurulurken Tayyare Meydanı’nın bugünkü Atatürk Havalimanı kimliğine bürünmesi 1950’leri bulmuştu. O dönemlerde yıllık sadece binlerle ifade edilen yolcu sayıları, bugün milyonlarla anlatılıyor. Tamamen faaliyete geçerek 100’e yakın havayolu şirketine ev sahipliği yapar hale gelen İstanbul Havalimanı ise 300’den fazla noktaya ulaşım imkanı sunmaya başladı.

Rakiplerinden önde

Temelinin atıldığı günden bu yana toplamda yaklaşık 200 bin işçinin emek verdiği İstanbul Havalimanı’nın, 2025 yılında da 225 bin kişiye doğrudan ya da dolaylı istihdam sağlayacağı öngörülüyor. 2016 yılında yaptırılan İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Raporu’na göre 2025 yılında havalimanı bağlantılı faaliyetlerden kaynaklanan ekonomik değer, GSMH’nin yüzde 4.89’una denk gelecek.

İstanbul Havalimanı, havalimanı bölgesine ayrılan alan büyüklüğü ile rakiplerini geçecek. Dünyanın en büyük havalimanı listesi zirvesinin eski sahibi olan 23 milyon metrekarelik Pekin Havalimanı’nın yaklaşık 3.5 katı büyüklüğünde olan İstanbul Havalimanı, 29 Ekim itibarıyla 90 milyon yolcu kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Tüm fazlar tamamlandığında ise yıllık 200 milyondan fazla yolcuya hizmet verilebilecek. Günümüzde en çok yolcuya hizmet veren havalimanı sıfatını Atlanta Havalimanı yıllık 104 milyon yolcu ile elinde tutttuğu göz önüne alındığında İstanbul Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı unvanının da sahibi oldu.

Kullanılan çelik miktarı 80 Eyfel Kulesi’ne bedel

İstanbul Havalimanı’nın tüm fazları tamamlandığında tahmini yapım maliyetinin 10.2 milyar euro olarak hesaplanırken İGA’nın 25 yıl boyunca devlete ödeyeceği toplam kira bedeli 22.5 milyar euro+KDV olacağı belirtiliyor.

İstanbul Havalimanı’nın büyüklüğü rakamlarla kıyaslandığında ise ilginç bilgiler ortaya çıkıyor. 1.4 milyon metrekarelik terminal binası sekiz adet Ankara Esenboğa Havalimanı’na tekabül ederken, havalimanında kullanılan 640 bin ton çelikle 80 adet Eyfel Kulesi inşa edilebiliyor. İnşaat için kullanılan 6 milyon 700 bin metreküplük betonla 28 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabiliyor. 450 bin metrekarelik çatı kaplaması bulunan İstanbul Havalimanı’nın çatısıyla ise 64 adet futbol sahası çatısı kapatılabiliyor.

İlk uçuş 29 Ekim'deydi

İstanbul Havalimanı, şehir merkezinden 35 kilometre mesafede ve İstanbul’un kuzeyinde 76.5 milyon metrekarelik alana kuruluyor. İnşaat, dört fazda tamamlanacak şekilde planlanlandı. Birinci faz kapsamında, 2 pist, hizmet binaları ve 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası 29 Ekim 2018 tarihinden beri hizmet veriyor. İlk uçuş 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı seferle yapılırken ilk ticari uçuş 31 Ekim 2018 günü Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Ankara seferiyle yapıldı. O günden bu yana yaklaşık 400 bin kişi uçarken şimdi kapılar milyonlara açılıyor.

Ferrari’nin tasarımcısından

İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır İstanbul’un simgesi haline gelen ve Türk-İslam tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlandı. 90 metre uzunluğunda olan İstanbul Havalimanı kontrol kulesi, dünyanın önde gelen tasarımcılarından aynı zamanda Ferrari’nin de tasarımcısı olan Pininfarina ve AECOM şirketi tarafından tasarlandı. Hava trafik kontrol kulesi, 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü.