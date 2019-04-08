Büyük ölçekli projeler için Halkbank

08 Nisan 2019

Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olan İstanbul Havalimanı gibi büyük ölçekli her projede yer alan Halkbank, söz konusu yatırımın hayata geçmesi için de finansal destek verdi.

Modern Türkiye’nin ulaşım ihtiyaçlarına bir yanıt olarak tasarlanan ve 16 yıl vadeli finansman kredisiyle hayata geçen İstanbul Havalimanı projesine destek veren toplam altı banka içinde Halkbank da yer alıyor. Bu yatırımı, Türk bankacılık sisteminin finansal gücünün de bir göstergesi olarak değerlendiren banka yetkilileri, havalimanının yanı sıra bugüne kadar Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, enerji yatırımları, kamu özel sektör işbirlikleri dâhil olmak üzere birçok önemli projeye yatırım finansmanı sağlıyor.