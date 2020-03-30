CEVA Lojistik'ten havada tedarik zincirlerine destek

30 Mart 2020

Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında müşterilerinin üretim hatlarının dünya çapında hareketinin devamlılığını temin eden CEVA Lojistik, 86 adet kiralık kargo seferi anlaşması ile parça ve malzeme teslimatını sürdürüyor.

58 uçuş tamamlandı



Charter uçuşlar; otomotiv, havacılık, bilgisayar ve yüksek teknoloji & elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerin, üretim hatlarının durmasını önlemek ve bir başka şekilde çözüm sağlanamayacak durumlara yönelik acil malzeme ikmalini sağlamak üzere planlandı.

CEVA, bu süreçte 58 uçuşu tamamlayarak 4.700 tondan fazla hava kargo taşıması yaptı. Önümüzdeki yedi hafta içerisinde 28 uçuş daha yapılacak. İhtiyaca göre planlanacak yeni uçuşlar ile operasyona devam edilecek.

Birçok farklı noktaya charter uçuş



Uzak Doğudaki uçuşların büyük bir kısmı Shanghai veya Hong Kong'dan Chicago'ya yapıldı. Bunların yanı sıra Amsterdam, Bangkok, Brüksel, Chennai, Dallas, Rickenbacker, Rockford, Sao Paulo, Singapur ve Tokyo uçuşları da gerçekleştirildi. Batı yönlü charter uçuşları ise Orta Asya’dan Bangkok’a, Hong Kong ve Brüksel'e, Hanoi’den Singapur'a ve Hong Kong’dan Tokyo’ya yapıldı.

CEVA Lojistik’in Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü, Guillaume Col konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Müşterilerimizle son derece yakın çalışarak, bu zorlu koşullara uyum sağlayacak sağlam bir charter hava kargo programı sunabildik. CMA CGM Grubu’nun geri kalanıyla da yakın işbirliği içerisinde olarak, küresel ekonominin hareketine devam etmesine yardımcı olmak için, tüm dünyadaki müşterilerimize hızlı ve erişilebilir alternatifler sunmaya devam ediyoruz.”