Çin-Avrupa ticaretinde rekor

Sincan’daki Horgos Demiryolu Limanı’ndan Polonya’nın Malaszewicze kentine giden yük treni, 2025’in 9 bininci Çin-Avrupa seferi olarak kayıtlara geçti. Horgos Gümrüğü, yıl başından bu yana limandan günde ortalama 27’den fazla yük treninin geçtiğini açıkladı.

12 milyon tonu aşan yük hacmi

Yıl boyunca limandan taşınan toplam yük miktarı 12 milyon tonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Trenler; Yangtze ve İnci Nehri deltaları gibi Çin’in sanayi merkezlerinde üretilen ürünleri Orta Asya ve Avrupa pazarlarına taşıyor.

Çin-Avrupa (Orta Asya) demiryolu hattı; denizyoluna göre daha hızlı, havayoluna göre daha ekonomik ve düzenli sefer avantajlarıyla ihracatçılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Akıllı liman yatırımları sayesinde ithalat işlemleri 16 saatin altına, ihracat süreçleri ise 1 saate düşürüldü. Horgos, 18 ülkede 46 şehir ve bölgeyi kapsayan 90 farklı demiryolu hattının ana geçiş noktası olarak öne çıkıyor.