Çin'den hızı saatte 350 km'ye ulaşan hızlı yük treni hattı

Çin, merkezi ve güney bölgeleri arasındaki lojistik ağını güçlendirmek amacıyla yeni bir yüksek hızlı yük treni hattını hizmete açtı. Cumartesi sabahı faaliyete geçen hat, orta Çin’in Hubei eyaleti başkenti Wuhan ile güney Çin’in Guangdong eyaleti başkenti Guangzhou arasında doğrudan bağlantı sağlıyor. Trenler saatte 350 kilometre hıza ulaşarak iki bölge arasında hızlı teslimat imkânı sunuyor.

Gıda ve biyomedikal ürünler için özel taşıma sistemi

China Railway Express yetkilisi Zhang Ting, hattın özellikle taze gıda, biyomedikal ürünler ve elektronik gibi zaman hassasiyeti bulunan ürünlerin taşınması için tasarlandığını belirtti. Trenlerde özel paketleme çözümleri ve sıcaklık izleme sistemleri bulunuyor. Böylece ürünler en uygun koşullarda teslim ediliyor.

Yeni hızlı yük hattı, daha önce açılan Kunming-Chengdu, Zhengzhou-Chongqing ve Nanchang-Shenzhen ekspreslerinin ardından Çin’in lojistik kapasitesini genişleten en yeni proje oldu. Wuhan-Guangzhou hattının, orta Çin bölgesi ile Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi arasındaki ekonomik entegrasyonu ve koordineli kalkınmayı hızlandırması bekleniyor.