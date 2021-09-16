Ciner, 4 dev gemi sipariş etti

AYSEL YÜCEL

Küresel deniz taşımacılığında rekor seviyelere ulaşan navlun, armatörlerin gemi yatırım iştahını artırdı. Bir yandan armatörler ikinci el gemi alımlarını artırırken, bazı armatörler de yeni gemi siparişlerini hızlandırdı.

Ciner Grubu, Çin'in New Dayang Tersanesi'ne dört adet 63 bin DWT’lik ultramax kuru yük gemi siparişi verdi. Gemilerin toplam bedelinin 100 milyar doları aştığı öğrenildi. Taşıma kapasitesi, gross ve net tonaj bazında Türkiye'nin en büyük denizcilik şirketleri arasında yer alan Ciner Denizcilik, 24 gemiden oluşan 2 milyon DWT taşıma kapasitesine bir filoyu işletiyor.

Öte yandan, geçen haftalarda yeni gemi yatırımıyla tanker piyasasına giriş yapan Bekmezci ailesi, kuru yük filosunu da büyütüyor. Gruba bağlı Beks Denizcilik, son olarak filosuna yeni bir supramax gemi ekledi. İngiliz Tradewinds'in haberine göre; son alınan gemi Beks'in bu yıl aldığı üçüncü supramax oldu.

BDI, yeni kırdı

Kuru yük gemilerin navlunlarını takip eden Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI), yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu ay, son 11 yılın en yüksek seviyelerini gören endeks, dün de 4 bin 200 puanı aşarak rekor tazeledi. Böylece BDI’de son bir yıldaki artış yüzde 227’yi aştı.