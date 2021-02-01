Demiryolu ile ihracat yüzde 33 artış ile rekor seviyeye ulaştı

Pandemi önlemleri nedeniyle demiryolu ile yapılan ihracat yüzde 33 arttı. Söz konusu artışla demiryolu ile ihracatta rekor seviyeye ulaşıldığına dikkat çeken Ares Logistics CEO’su Engin Kırcı, pandemi önlemleri ve yoğunluklar nedeniyle ihracatçıların alternatif taşımacılık çözümlerine yöneldiğini kaydetti.

Çevreci ve düşük maliyetli, farklı taşımacılık modellerinin bir arada kullanıldığı intermodalin bu dönemde daha çok ilgi gördüğünü anlatan Kırcı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) “taşıma şekillerine göre ihracat” verilerini paylaştı. Kırcı, özellikle karantina önlemlerinin yoğunlaştığı mart ve nisanda ihracatta demiryolu taşımacılığının payının 2019’un aynı dönemine oranla ikiye katlandığına dikkat çekti.

Demiryolu ile ihracat 1 milyar 288 milyon dolara ulaştı

Mart ve nisan aylarında sınır geçişlerinin ciddi şekilde sorunlu olduğunu hatırlatan Engin Kırcı, ilgili dönemde demiryolu ile ihracatın değer bazında yüzde 43 arttığını söyledi. Kırcı, ihracatçının demiryolu tercihinin, mayıs ve sonrasında da devam ettiğini dile getirdi. Geçen yıl pandeminin etkisiyle toplam ihracatın 2019’a kıyasla yüzde 6 gerilediğini belirten Kırcı, "Demiryolu ile ihracat ise yüzde 33’lük yükselişle 1 milyar 288 milyon dolara ulaştı. Böylece ihracatta demiryolu taşımacılığında rekor kırıldı. Pandemi nedeniyle de olsa demiryolunun yük taşımacılığındaki önemi bir kez daha görüldü.” diye konuştu.

Uluslararası bağlantılı demiryolu yatırımları arttı

Türkiye’nin son yıllarda uluslararası bağlantılı demiryolu yatırımlarına ağırlık verdiğini söyleyen Engin Kırcı, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'yle bu güzergâhta yük taşıma süresinin 4 saat 10 dakika kısalacağını vurguladı. Kırcı, Çin’e ihracat treninin hizmete alındığını ve İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin yeniden işletmeye açılacağını hatırlattı.

2020 yılı Ocak-Eylül aylarında demiryolu ile Avrupa, Asya ve İran’a toplam 2 milyon 600 bin ton uluslararası yük taşımacılığı yapıldığı bilgisini veren Kırcı, bu rakamın 2019’un aynı dönemine göre 655 bin ton ve yüzde 35 artış anlamına geldiğini söyledi. Kırcı, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin uluslararası yük taşımacılığında demiryollarının daha çok kullanılacağına dikkat çekti.