DenizBank'tan 634 milyon euroluk finansman

08 Nisan 2019

Türkiye’nin globale açılan vitrinlerinden biri olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı projesine finansman sağladıklarını belirten DenizBank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu, bankalarının yüzde 11.16 pay ve 634 milyon euro kredi ile en yüksek tutarlı katılım sağlayan özel banka olduğunu belirtti. Aydoğdu, İstanbul Havalimanı’nda ilave yatırımların ise ihtiyacı artan yolcu trafiği ile paralel olarak gündeme geleceğini ifade etti.

İleride büyüyen bir İstanbul Havalimanı finansmanında yine projeyi desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Aydoğdu, “Umuyoruz ki bütün fazlarının tamamlanması ile birlikte İstanbul Havalimanı, uluslararası rotalarda önemli bir bağlantı noktası haline gelecek. Niş sektörler olarak belirlediğimiz altyapı, turizm, tarım, eğitim, enerji, sağlık, denizcilik ve belediyeler her zaman bankamız için önemini koruyacak ve bu sektörler aynı İstanbul Havalimanı Projesi’nde olduğu gibi destek vermeye devam edeceğimiz alanlar olacak” şeklinde konuştu.

“Büyük projeler Türkiye için önemli”

Türkiye’nin geçiş ekonomisini yaşayan bir ülke olması nedeniyle alt ve üst yapı projelerinin önem taşıdığını ifade eden Mehmet Aydoğdu, “Yaratılan istihdam ve geniş bir ekosistemi canlandırdıkları için tedarikçilerin ekonomik hacimlerinde yarattıkları etki ile özellikle büyük projeler Türkiye için hayati değer taşıyor” dedi.

Mehmet Aydoğdu, özellikle son yıllarda havacılık alanında İstanbul Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Milas Havalimanı’nın yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ankara Tren Garı, şehir hastaneleri gibi üst yapı projeleri, enerji alanında ise Seyitömer, Soma, Karabiga Termik Santralleri, Ilısu HES ve Kırıkkale Doğalgaz Çevrim Santrali gibi projelerde yer aldıklarını belirtti.