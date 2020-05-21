Denizcilik sektörü pandemi sonrası için destek bekliyor

21 Mayıs 2020

Mehmet Nabi Batuk

Covid – 19 Pandemisi sürecinde zaman zaman yaşanan boş konteyner problemi, navlun fiyatlarındaki istikrarsızlık ve firmalar ile kamu kurumlarının elektronik sistem altyapısının yeterli olmaması gibi sorunlar yaşayan sektör temsilcileri, salgın sonrası ihracatçılar ve ithalatçılar için fiyat ve hız bakımından yüksek avantajlar sağlayan ve temas oranı düşük olan deniz taşımacılığına yönelik kademeli olarak talep artışı yaşanacağını öngörüyor.

Türkiye’den Avrupa kıyılarına yapılan seferler stratejik önem kazanabilir

Türkiye’den Avrupa’ya yapılan deniz taşımacılığının önümüzdeki süreçte daha stratejik hale geleceğini kaydeden Mersin Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Atako Yönetim Kurulu Başkanı Jozef Atat, “Özellikle Mersin Limanı’ndan İtalya’nın Trieste Limanı’na ulaşan lojistik hat daha da önem kazanabilir. Bugüne kadar Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden İtalya’ya giden yükler karayolu ile ulaştırılıyordu. Ancak koronavirüs sonrası işletmeler lojistik işlemlerinde daha çok başta deniz yolu olmak üzere demiryolu ve havayolunu tercih edecektir. Tedarik zincirindeki değişiklikleri yakından takip ediyoruz. Deniz taşımacılığı süreç sonunda da yine uluslararası yüklerde ön plana çıkacaktır” dedi.

Yaşanabilecek boş konteyner sorunu ihracatçının rekabetini düşürür

Türkiye’deki deniz taşımacılığı sektörünün pandemi sonrasına hazır olabilmesi için salgının başından bu yana zaman zaman yaşanan boş konteyner sorununa ve navlun fiyatlarındaki dengesizliğe karşı önlem alınması gerektiğini belirten Josef Atat, “Konteynerlerin boşaltım işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle ihraç ürünlerimiz için boş konteyner bulmakta sorun yaşayabiliyoruz. Boş konteyner bulamayınca yakın noktalardan boş konteynerler getirmek zorunda kalıyoruz, bu da maliyetlerimizi artırıyor ve rekabet gücümüzü düşürüyor. Ancak önümüzdeki süreçte ithalat dengesi iyi kurulursa, ithalat için gelen konteynerler ihracat için de kullanılabilir ve boş konteyner sorununun önüne geçilebilir. Aksi halde firmalar daha çok maliyetle boş konteyner tedarik etmek zorunda kalacak” diye konuştu.

“Kalıcı çözüm için sektördeki tüm paydaşlar istişare masasında yer almalı”

Gümrük müşavirlerinin bir yandan sektördeki daralan işlem hacmi nedeniyle maddi olarak olumsuz etkilendiğini diğer yandan evrak işlemleri nedeniyle sahada risk altında çalışmak zorunda kaldığını aktaran Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarıdağ “Yeni mevzuat değişiklikleri ile ilgili yürütülen çalışmalarda bugüne kadar her kurum kendi bünyesinde çalışmalar yürüttü. Ancak yapılan her yeni düzenleme beraberinde yeni sorunları getirdi. Sektörde şuanda büyük bir iletişimsizlik hakim. Bu yüzden sorunların çözümü ve yeni sorunların önüne geçmek adına sektördeki tüm paydaşların ve sivil toplum kuruluşlarının bakanlığın istişare masasında yer almasını talep ediyoruz. Ayrıca yeni mevzuat düzenlemelerin Resmi Gazete ve kurum yazılarına ek olarak geliştirilecek yeni bir duyuru uygulaması üzerinden de sektör temsilcilerine bildirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sektöre dijitalleşme yatırımları için destek ve teşvik sağlanmalı

Covid-19 pandemisinin küresel ticaret zincirinde yarattığı tahribat nedeniyle Mersin Limanındaki ithalat/transit işlemlerinin Nisan ayında yüzde 40 daraldığını belirten Gezairi Transport Genel Müdürü Adem Güler, yıl sonu cirolarında düşüş öngördüklerini ancak mevcut istihdamlarını koruyacaklarını belirtti. Pandemi sürecinde yaşadıkları öncelikli sorunun sektör paydaşlarının sahip olduğu dijital altyapının evden çalışma modeline uygun olmaması olduğunu kaydeden Adem Güler, şunları söyledi: “Yeterli düzeyde teknolojiye ve sistem yazılımlarına sahip olmayan firmalar nedeniyle Ordino, Konşimento gibi belge işlemleri bizleri zorluyor. Bu süreç bize dijitalleşmenin ve e-ticaretin gelecekte olmazlarımızdan biri olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bu konuda sağlanacak devlet desteği ile tüm şirketlerin dijitalleşmesi sağlanması çok önemli. E-ticaret uygulamaları yönünden güçlendirilmiş bir sektörün bundan sonra bu ve buna benzer durumlarda minumum zarar ile ticari faaliyetlerine devam ettirirler.”