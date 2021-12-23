Denizde rekor kâr yapan armatörler karaya çıkıyor

Aysel YÜCEL

Armatörlük şirketleri denizdeki rekabeti karaya taşıyor. Bu yıl cirolarında tarihi artışlar sağlayan Maersk ve MSC, lojistik şirketi yatırımlarına imza atıyor. MSC, Bollore Africa Logistics’i satın alacağını, Maersk ise LF Logistics'e yatırım yaptığını duyurdu.

Günlük kazançları 10 kat arttı

Küresel ticaret yükünün yüzde 80’den fazlasının taşındığı denizyolunda, pandemiyle birlikte yaşanan konteyner krizi, navlunda rekor artışların yaşanmasına neden olmuştu. Gemilerin günlük kazançları 10 kata yakın arttı. Armatörlük şirketleri özellikle 2021 yılında tarihi karlılıklara imza attı. Hatta 10 yılda yapamadığı kârı, bu yılın ilk altı ayında yapan armatör oldu. Dünyanın en büyük iki armatörlük şirketi Danimarkalı Maersk ve İsviçre merkezli MSC de bu yıl rekor kârlılıklar açıkladı. İki şirket de artan gelirleri doğrultusunda yatırımlarını hızlandırdı. Bir yandan 10’larca yeni gemi siparişi veren bu şirketler diğer yandan yeni yatırım fırsatlarını değerleniyor. Armatörler, lojistik zincir ağını güçlendirmek için karada da yatırım yapmaya başladı.

MSC, 5.7 milyar Euro teklif verdi

Türkiye’nin en büyük transit limanlarından Tekirdağ Asyaport’ta da yüzde 70 hissesi bulunan İtalyan aile şirketi MSC, Fransız milyarder Vincent Bollore ailesi tarafından kurulan Bollore Group'un lojistik biriminin Afrika varlıklarını satın alıyor. Fransız şirket; geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, MSC'den Bollore Africa Logistics için azınlık hisseleri hariç 5,7 milyar Euro (6,4 milyar dolar) işletme değeri temelinde bir teklif aldığını açıkladı. Bollore Group, MSC’ye resmi teklif vermesi için 31 Mart 2022’ye kadar süre verdi.

Grubun 49 ülkede yaklaşık 21 bin çalışanıyla faaliyet gösteren lojistik bölümü, Afrika'nın sektördeki en büyük oyuncusu. MSC, 600 gemiden oluşan bir filoya, 100 binden fazla personele sahip ve yaklaşık 500 limana hizmet veriyor.

Maersk bir şirket daha alabilir

AP Moller-Maersk de konteyner taşımacılığının rekor yılı boyunca kazandığı milyarların bir kısmını lojistiğe yatırdı. Danimarkalı şirket dün, Hong Kong merkezli LF Logistics'i 3,6 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Maersk, böylece entegre lojistik hizmeti sağlama hedefini bir adım daha yaklaşmış oldu. Maersk CEO'su Soren Skou, “LF Logistics'in satın alınması, konteyner lojistiğinin küresel entegratörü olma yolculuğumuzda önemli ve gerçekten stratejik bir kilometre taşı” dedi. LF Logistics, kritik varlıkların kontrolüne dayalı, dijital olarak etkinleştirilmiş uçtan uca lojistik çözümler sunan küresel bir lojistik şirketi. Çinli şirketin perakende, toptan satış ve e-ticaret lojistiği alanlarında uzmanlığı var. Maersk, mevcut portföyüne 223 depo ekleyerek toplam 9,5 m2 alana yayılmış tesis sayısını 549'a çıkaracak. Diğer yandan, Maersk’in kısa süre içinde ikinci bir büyük satın alma yapacağına dair iddialar da var.

Amaç; entegre lojistik hizmeti

Sektör uzmanları, konteyner devlerinin karada da yatırım yapmasının nedeninin lojistik zincirini tamamlamak olduğunu söylüyor. Çünkü müşterilerinin tren ya da karayolunda yaşadığı bir aksaklık, gemilerin günlerce beklemesine neden olabiliyor. Bu da armatörlere milyonlarca dolara mal oluyor. Konteyner şirketleri, entegre lojistik hizmeti sunarak müşterilerine hız ve maliyet avantajı sunmayı hedefliyor.

MSC, liderlik tahtını Maersk’ten alabilir

İki konteyner devi arasında rekabet her bakımdan kızışıyor. Danimarkalı Maersk şu anda dünyanın en büyük konteyner armatörlük şirketi konumunda. MSC ise ikinci sırada. Maersk’in konteyner taşıma kapasitesi 4.252.400 TEU iken MSC’nin ise 4.238.842 TEU. Ancak, bu yıl verilen yeni siparişler baz dünyanın en yüksek konteyner gemisi taşıma kapasitesine sahip şirketinin MSC olacağı belirtiliyor. Maersk, küresel tersanelerde 25 yeni gemi siparişi bulunurken, MSC’de ise yeni sipariş sayısı 58.