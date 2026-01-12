Dev market zincirinin 150 mağazası drone ile teslimat yapacak

Alphabet çatısı altındaki Wing, Walmart ile yürüttüğü drone teslimat hizmetini önümüzdeki yıl içinde önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Yeni faz kapsamında hizmet, Los Angeles, St. Louis, Cincinnati ve Miami başta olmak üzere birçok büyük ABD metropolünde daha sunulacak. Açıklamaya göre, yeni şehirler ilerleyen dönemde duyurulacak.

Hedef 40 milyon müşteri

Wing verilerine göre, platformdaki en aktif yüzde 25’lik müşteri grubu haftada üç defaya kadar drone teslimatı siparişi veriyor. Artan talebi karşılamak isteyen Wing ve Walmart, 2027 yılına kadar 40 milyon ABD’li müşteriye ulaşmayı ve toplam 270 drone teslimat noktasından oluşan bir ağ kurmayı hedefliyor.

Ortaklık 2023'te başladı

Wing-Walmart ortaklığı ilk olarak Ağustos 2023’te Dallas–Fort Worth bölgesinde hayata geçirildi. Haziran 2025’te ise hizmet alanı Atlanta, Charlotte, Houston, Orlando ve Tampa’da 100 yeni Walmart mağazasını kapsayacak şekilde genişletildi. Geçtiğimiz ay Atlanta’da teslimatlar başlarken, Houston’daki drone teslimatlarının 15 Ocak’ta devreye alınması planlanıyor.

Wing, ABD pazarına ilk adımını Nisan 2022’de Walgreens ile atarak sağlık ve kişisel bakım ürünlerinin drone ile teslimatını gerçekleştirmişti. Daha sonra şirket, DoorDash ve Londra merkezli sağlık lojistiği firması Apian ile de ortaklıklar kurdu.

Daha hızlı ve daha güçlü drone’lar yolda

Ticari iş birliklerinin yanı sıra Wing, teknik kapasitesini de artırıyor. Şirket, saatte 65 mile (yaklaşık 105 km) kadar hız yapabilen ve 5 pound (yaklaşık 2,3 kg) taşıma kapasitesine sahip yeni bir teslimat dronu üzerinde çalışıyor. Bu yeni model, mevcut taşıma kapasitesinin iki katına ulaşarak drone teslimatlarını daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyor.