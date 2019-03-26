“DHL Global Forwarding Türkiye, iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunuyor”

26 Mart 2019

DHL’in 220 ülkede 360 bin çalışanla dünyanın önemli lojistik sağlayıcılarından biri olduklarını söyleyen Hava Kargo Ürün Müdürü Serter Yılmaz, DHL Global Forwarding olarak ihtiyaca özel çözümler geliştirerek teknoloji, perakende, otomotiv, kimya, enerji, yaşam, sağlık ve mühendislik alanlarında çalıştıklarını belirtti. DHL Global Forwarding’in Türkiye’de 15 yıldır hizmet verdiğini kaydeden Yılmaz, “Başlıca faaliyet alanları olan konsolide hava, deniz nakliye organizasyonu hizmetlerinin yanı sıra önemli uluslararası merkezlerde yerleşik depolama, dağıtım, yurt içi, yurt dışı gümrük çözümleri, endüstriyel projelerle iş ortaklarımızın ihtiyacı olan altyapı ve donanıma sahibiz” dedi.

Türkiye’de ekspres taşımacılıkta DHL Express, depolamada DHL Supply Chain, karayolu taşımacılığında DHL Freight, uluslararası ticari taşımacılık ve katma değerli hizmetler konusunda hizmet veren DHL Global Forwarding olarak çözüm üretiyor.

“Sektör, dünya ortalamasının üzerinde büyüyor”

Dünyada hava kargo sektörünün hacimsel olarak büyümekle birlikte kilo başına düşen ortalama navlun gelirinde zayıf bir profil sergilediğini söyleyen Yılmaz, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre Türkiye, sivil havacılıkta dünya ortalamasının 10 kat üzerinde büyüdü. Küresel anlamda kargo talebinin hava yolu kapasite arzının üzerinde seyretmesi nedeniyle arzı yapan hava yolunun kontrol ettiği bir pazara dönüşme trendinde ilerliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin dünya hava kargo pazarından aldığı payın artmasında gelişen ticaret imkanlarının güçlü bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Günümüzde hava kargo taşımacılığı sektörünün mevcut yapısı, taşınan mal grupları, güvenliği, diğer ulaşım yöntemleriyle etkileşimi, zamanlaması, bilişim teknolojisi, küresel standartları gibi öne çıkan konular, gerek dünyanın gerekse Türkiye’nin gündeminde” dedi. Ülkemizdeki hava kargo taşımacılığını küresel gelişmeler ışığında değerlendiren Yılmaz, hacimsel olarak Türkiye hava kargo taşımacılığının yıllık ortalama büyüme oranlarının küresel ortalamanın üzerinde artış gösterdiğine dikkat çekti.

Yılmaz, “Bu anlamda olumlu görüş oluşsa da, ülkemizin hava kargoyla ihraç edilen kilo başına düşen ortalama mal bedellerine baktığımızda düşüş trendi devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Bunun nedeni olarak katma değeri düşük ürünlerin ihracatındaki artışa işaret eden Yılmaz, “Taze balık, yaş sebze-meyve, yumurta, kargo bagaj ve konfeksiyon ürünlerindeki artışın korunup otomotiv, makine, yedek parça, teknoloji ve sağlık ürünlerinde gelişme kaydedilmesi gerekiyor” dedi.

Daralmaya rağmen yüzde 15 büyüme

DHL Global Forwarding Türkiye olarak ağustos ayı itibariyle ithalattaki genel düşüşe rağmen, 2018 yılını yüzde 15’in üzerinde bir büyümeyle bitirdiklerini söyleyen Yılmaz, “2019 yılı genel ekonomik yavaşlama, dış ticaret ve sektörel dalgalanmalarla başladı. DHL Global Forwarding olarak bu dönemde yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yatırımları arasında İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki deponun öne çıktığına işaret eden Yılmaz, yeni depoda cross dock operasyonları, ürün sevkiyat konsolidasyonu, depolama, etiketleme-paketleme ve elleçleme işlemleri için kargo terminali içerisinde hizmet vermeye başladıklarını anlattı. Yılmaz, forwarding hizmetlerini depolama, dağıtım ve gümrük müşavirliği hizmetleriyle entegre lojistik çözümlerini DHL güvencesi ve kalitesiyle tek çatı altında müşterilerine sunduklarını söyledi.

DHL Global Forwarding’in 5 yılda Türkiye’de her yıl yüzde 15-20 oranında büyüdüklerini belirten Yılmaz, “Güncel olarak yaklaşık 500 personelle hizmet veriyoruz. DHL Global Forwarding tüm taşıma yöntemlerinde, endüstriyel projelerde, depolama, dağıtım operasyonlarında dönemsel olarak birçok ödüle sahip” dedi.

“Gümrük süreçleri rakiplerimize göre yüksek maliyetli”

Hava kargoda sorunlara ve çözümlerine değinen Yılmaz, güncel regülasyonlar nedeniyle gümrüklü sahalardaki süreçlerin rakip pazarlara göre uzun ve yüksek maliyetli olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle Türkiye olarak üretimde ve dış ticarette kaybımızın olduğunu anlatan Yılmaz, “Dolayısıyla rakip pazarlarla Türkiye’yi tekrar ön plana çıkartacak şekilde mevzuatın basitleştirilmesi önemli. Ayrıca maliyetleri azaltacak bir altyapının oluşturulmasının üretim, dış ticaret ve lojistik faaliyetlerini geliştireceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Endüstri 4.0 sektörü değiştiriyor

Hava kargo taşımacılığında Endüstri 4.0’ın etkilerine değinen Yılmaz, dijitalleşme süreciyle gelen yenilikçi çözüm ve yaklaşımların lojistik ve tedarik zincirindeki iş süreçlerini büyük oranda değiştirdiğini kaydetti. Yeni süreçle gelen değişimlere örnek olarak fiziki evrak veya dosyalama yerine e-belge ve e-arşive geçilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, e-awb ve e-booking uygulamalarına geçilmesinin önemine işaret etti.