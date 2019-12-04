DHL, ticaret yollarını Türkiye'den kuracak

04 Aralık 2019

Aysel YÜCEL

Lojistiğin Alman devlerinden DHL Express, 2025 stratejisini ve yeni yatırımlarını geçtiğimiz günlerde Köln’de düzenlediği uluslararası basın toplantısında açıkladı. Yeni stratejisi doğrultusunda e-ticaret, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan şirket, etkinlik kapsamında Köln Bonn Havalimanı’ndaki yeni aktarma merkezinin de resmi açılışını gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye’den tek temsilci olarak katılan DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan DHL Express Global CEO’su John Pearson, Türkiye’nin en hızlı büyüdükleri ve en önemli pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak, İstanbul Havalimanı’nda 2020’de açılacak yeni lojistik merkezleri ile yeni ticaret yolları kuracaklarını belirtti.

John Pearson, uluslararası ihracat ve ithalat konusunda uzman bir şirket olarak misyonlarının faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki ekonomilerin, şirketlerin yanı sıra tüketicilerin küresel ticaretten ve giderek büyüyen e- ticaretten daha fazla fayda sağlamalarına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Türkiye pazarının şirket için önemine vurgu yapan Pearson, “Türkiye kesinlikle DHL Express için en önemli pazarlardan biri” diyerek, pazarın temellerine ve ülkenin potansiyeline inandıklarına ifade etti. Pearson, “Bu nedenle de 135 milyon euro tutarındaki en önemli ve en yüksek tutardaki yatırımlarımızdan birini Türkiye’ye yaptık” dedi.

İstanbul Havalimanı’ndaki lojistik yatırımlarının 2020’nin sonunda tamamlanacağını ifade eden Pearson, “Türkiye’deki hedefimiz ve hırsımız her zaman büyümek, aynı zamanda Türk şirketlerini ticari hedeflerine ulaşabilmesi için desteklemek. Türkiye bizim işimiz için doğru bir lokasyonda ve yeni ticaret yolları geliştireceğimiz bir konumda. Üç saatlik uçuşla İstanbul’dan ulaşılabilecek 60 ülke ve 120 destinasyon var. Yeni lojistik merkezimiz bu potansiyeli gerçekleştirmek konusunda çok önemli bir adım” diye konuştu.

Köln/Bonn Havalimanı’na 123 milyon €’ luk yatırım

DHL Express, her yıl teknoloji ve altyapıya 1 milyar euroya yakın yatırım yapıyor. Şirket, 123 euro yatırım yaptığı Köln/Bonn Havalimanı’ndaki yeni aktarma merkezinin resmi açılışını 19 Kasım’da gerçekleştirdi. DHL Express global CEO’su John Pearson, bu yatırımı yaparken dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirliğe odaklaklandıklarının altını çizerek, “Çevre dostu lojistik merkezimiz 2025 stratejimizin de önemli bir parçasını oluşturuyor” dedi. 12 bin m2 depo ve 3 m2 ofis alanı olmak üzere toplam 15 bin m2 alana sahip bu yeni lojistik merkezde 1.3 milyon litre kapasiteli ‘buz enerji depolama çözümü’ kullanıyor.

18 km boru thattı ile merkez yazları serin, kışları sıcak kalıyor. Hem bu ısıtma pompası çözümü hem de çatıdaki güneş panelleri ile sıfır emisyon sağlanıyor. Gerçekleştirdikleri yeni yatırımlarla özellikle e-ticaret alanında giderek artan müşteri taleplerine karşılık verebildiklerine vurgu yapan Pearson, zaman konusunda da hız ve verimlilik sağladıklarını söyledi. Şirket, iki yıllık bir modernizasyon çalışmasının ardından yenilenen bu tesisinde, 2.5 km uzunluktaki bantlar üzerinde saatte 20 bin sevkiyatı işleyebiliyor. Pearson, “3 boyutlu tarayıcı, vakumlu kaldırıcılar gibi teknolojik yatırımlarımız, 34 ülkeden gelen 340 çalışan için hayatı kolaylaştırıyor” dedi. Şirket ayrıca, karbon verimliliğini 2007 seviyelerine göre yüzde 50 artırmayı ve ilk ve son müşteri hizmetlerinin yüzde 70’i için bisiklet ve elektrikli araç kullanmayı hedefliyor.

Türkiye yatırımları hedefi aştı

DHL Express Türkiye’de hızlı büyüyor. 2019 yılının ilk yarısında çift haneli büyüyen şirket, gelirinin ağırlıklı kısmını ihracat ve e-ticaret alanından sağladı.Johan Pearson, ”Çalışanlarımızın yanı sıra tüm dünya çapında hizmet kalitemize ve müşteri odaklı kültürümüzü iyileştirmek adına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dijitalleşme 2025 stratejimizin en önemli parçalarından biri. Bu alandaki yatırımlar Türkiye dahil tüm dünyada önceliğimiz odağımız olacak. Türkiye’de KOBİ’ler, Türk ekonomisinin omurgasını oluşturuyor ve e-ticaret çok ciddi bir hızda büyüyor. DHL Express’in Türkiye’de çok önemli müşterileri ve tedarikçileri var. Hepsini küresel ticaretten daha fazla kar edebilecekleri şekilde desteklemek istiyoruz” diye konuştu.



2015-2020 arasında 100 milyon euro yatırım planlanlayan DHL, beklenttilerinin üzerinde büyüme sağladığı Türkiye'de, yatırım tutarını bu rakamın da üzerine çıkardı. DHL Express, son olarak İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon euroluk yatırım ile tam otomasyona sahip bir operasyon merkezinin inşaatına başladı. Şirket, İstanbul Havalimanı'nda 42 bin metrekarelik bir alana sahip. Merkezin, Ekim 2020’de hizmete girmesi planlanıyor. Alman DPDHL Grubu bünyesindeki DHL Express, 220’den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren dünyanın en büyük hızlı kargo şirketlerinden biri konumunda.