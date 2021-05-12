DHL'in Türkiye'ye doğrudan demiryolu hizmeti ilk seferini yaptı

Pandemi süreci lojistik sektörünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel ticaretin işleyişinde kilit role sahip olan lojistik sektöründe güçlü markalar arasında yer alan DHL Global Forwarding (DHL), Türkiye pazarına yeni bir doğrudan demiryolu hizmeti de sundu. Xi'an/Çin ve İzmit/Türkiye arasında faaliyet gösteren direkt blok tren, Türkiye'ye yapılan ithalat için yeni bir çözüm sunuyor. Sağladığı hızlı ulaşım süresi, bu servisi mevcut hava ve deniz taşımacılığı hizmetlerini tamamlayan uygun bir seçenek haline getiriyor.



Her biri 21 ton yük taşıyan 50 konteyner kapasiteli tren, 1 Nisan'da Xi'an'dan yola çıktı ve Kars Canbaz İstasyonu üzerinden Türkiye'ye giriş yapmadan önce Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı kapsayan Trans-Kafkas rotasını izledi. Tren 30 Nisan günü İzmit Köseköy terminaline giriş yaptı.

Mevcut kapasite sorunları ve hava ile deniz taşımacılığındaki yüksek navlun oranları demiryolu hizmetlerine olan talebi artırdı. Yeni direkt tren ile DHL Global Forwarding, Türkiye pazarı için hızlı, efektif bir çözüm sunuyor.

Çin-Avrupa arasında demir köprü 10 yıl önce kuruldu

Çin-Avrupa demiryolu hizmetleri 10 yıl önce başladı ve uzun süredir Çinli ve Avrupalı şirketler için güvenilir ve sürdürülebilir bir lojistik çözümüne dönüşmüş bulunuyor. Tren servisini ilk geliştiren ve müşterilerine sunan lojistik firmalarından biri olan DHL, şimdi bu deneyimini Trans-Kafkas rotası üzerinden Türkiye ve komşu ülkelere sunuyor.



Türkiye, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' projesinin Merkezi Koridoru'nda yer alıyor ve doğrudan demiryolu hizmeti, Xi'an/Çin'den başlayarak İzmit Köseköy'e diğer alternatif taşıma modlarına göre avantajlı sürelerde varabiliyor. Dolayısıyla Çin ile Türkiye arasındaki demiryolu taşımacılığı, Türk ihracatçı ve ithalatçılarının yaşadığı tedarik zinciri sorunlarına önemli bir çözüm sağlıyor.

DHL Global Forwarding Türkiye ve Levant Genel Müdürü Ingo Alexander Rahn ise, “Zorlu bir ortamda faaliyet göstermek, esneklik ve yeni çözümler gerektirir. Çin ile Türkiye arasında planlanan yeni direkt blok tren ile Türkiye pazarına güvenilir bir transit süresinin yanı sıra konteyner ekipmanlarına garantili erişimle birlikte ek maliyet ve emisyon açısından verimli bir hizmet sunuyoruz” dedi.