Döviz getiren lojistik sektörü ayrıcalık bekliyor
Irmaklar Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Irmak, dünya piyasalarında daha etkin rekabet edebilmesi için lojistik sektörünün desteklenmesi gerektiğini ifade ederek,“Ayrıcalıkların tanınması ile sektörün kazancı, devletin kazancı olacaktır” dedi.
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