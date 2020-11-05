DP World Yarımca, maliyetleri düşürdü, yükünü 4 kat artırdı

05 Kasım 2020

Kübra OĞURLU

Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olan DP World Yarımca, depolama hizmeti ve demiryolu bağlantısı ile mermer ihracatçısının hem maliyetlerini düşürdü hem de ihracata hız kazandırdı. DP World Yarımca’nın taşıdığı yüklerin ilk dokuz ayda 4 kat arttığını söyleyen DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, Türkiye’nin iç kesimlerinde de depolama ve konteyner dolum hizmetleri vermek için çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

Dünyada 40 ülkeye 4.3 milyar dolarlık doğal taş ihraç eden Türkiye’nin yurtdışına çıkış noktası, yıllık 1,3 milyon TEU kapasiteye sahip olan DP World Yarımca oldu. Depolama ve konteyner dolum hizmetleriyle 2020’de mermer ihracatçılarının Marmara Bölgesi’nde en çok tercih ettiği limanlardan biri olan DP World Yarımca, pandemi sürecinde de gerekli tüm tedbirleri alarak tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürdü.

DP World Yarımca verilerine göre terminalden mermer ihracatında konteyner dolumlarının 2020’de 4 kata kadar artığını bildiren DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, mermer gibi hassas bir ürünün açık olarak taşınmasına da çözüm üreterek konteynere girmesini sağlayan DP World Yarımca’nın, satıcı ve alıcı için maliyet avantajı sağladığını belirtti.

Ağırlıklı olarak Afyon, Isparta, Denizli, Burdur, Kastamonu, Antalya, Mersin ve Diyarbakır’dan mermerlerin taşındığı limanda, ihracatın büyük oranda tek seferde 30-40 konteyner ile yapıldığını ifade eden Kris Adams, “Mermer ocakları özellikle Orta Anadolu içlerinde bulunduğundan bu büyüklükte yükleri tek seferde taşıyacak araç bulma zorluğu oluşuyor. DP World

Yarımca’nın depolama hizmetiyle yükler günlere yayılarak depoya sevk ediliyor. Ayrıca yine bazı mermer ocaklarında ihraç edilecek mermerlerin depolanacağı alan bulunmadığından onlar da DP World’ün depolama hizmetinden faydalanıyor” dedi. “Müşterilere özel çözümler üretiyoruz”

Pandemi sürecinde dünya ticaretinin başarılı bir sınav verdiğini dile getiren

Kris Adams, Lojistik alanında da hız ve güvenliğin ön plana çıktığını belirterek, “DP World de zamanında aldığı yerinde tedbirlerle hiçbir müşterisini hayal kırıklığına uğratmadı. Türkiye’nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan mermerin zamanında ve kolay bir şekilde gideceği yere ulaşması da bizim için önemli bir sorumluluk. Tüm sektörlerde olduğu gibi doğal taş sektöründe de müşterilerimizi rahatlatacak çözümler üretiyoruz” diye konuştu.

İç kesimlerde depolama ve konteyner dolum hizmeti verecek

Demiryolu bağlantısı olan nadir limanlardan biri olan DP World Yarımca’nın, bu özelliğiyle hem maliyetleri düşürdüğünü hem de tek seferde büyük yükleri ağırlayabildiğini söyleyen Adams, “DP World ayrıca Türkiye’nin iç kesimlerinde depolama ve konteyner dolum hizmetleri vermek için çalışmalar da sürdürüyor. Depolama ve konteyner dolumunun ocak bölgelerinde yapılması hem ihracat maliyetlerini düşürecek, hem de nakliyatı hızlandıracak bir adımdır” dedi.