DSV, Anadolu’yu Avrupa’ya bağladı

Danimarkalı lojistik devi DSV, demiryolu yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Köseköy-Brno demiryolu hattını açtı. DSV, yeni hizmeti ile Gebze, İzmit, Bursa, Sakarya gibi Türkiye’nin ticaret açısından önemli noktalarını Doğu Avrupa’ya direkt olarak ulaştırıyor. Railcargo ile DSV ortaklığında Anadolu’yu Avrupa’ya düzenli servislerle bağlayan tren Köseköy-Marmaray-Kapıkule-Budapeste-Brno rotasını izliyor. Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan ilk DSV treni, Köseköy’den Brno’ya 30 Nisan’da kalktı.

‘’Demiryolu sürdürülebilirlik açısından çok önemli!’’

DSV Genel Müdürü Ozan Önder; Türkiye’nin en geniş 45HC ( TIR’a en yakın ölçüde) konteyner filosuna sahip lojistik firması olarak Avrupa demiryolu ağlarını bir adım öteye taşıdıklarına vurgu yaparak, “Anadolu’daki ihracatçılarımızın ürünlerini Avrupa’ya demiryolu ile direkt taşımaya başlıyoruz. Köseköy terminalini aktif hale getirerek Avusturyalı Railcargo firması ile birlikte 40 konteyner taşıma kapasitesine sahip 20 vagonlu trenimizi düzenli olarak haftanın her günü kaldırıyoruz. Bu yeni projemiz Türkiye’nin Doğu Avrupa pazarında daha güçlü bir pozisyona ulaşması için çok önemli. Gebze, İzmit, Bursa, Sakarya gibi ticaret için kritik önem taşıyan duraklara yeni hattımız ile ciddi bir rahatlama sağlıyoruz. Bir sonraki hedefimizde, Ege Bölgesi’ndeki potansiyeli ortaya çıkarmak için bu hattımızı İzmir’e kadar indireceğiz. Demiryolu taşımacılığının sürdürülebilirlik açısından ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde gördük. Bildiğimiz gibi bir günde sınır kapıları kapandı ve karayolu lojistiği durma noktasına geldi. Biz de sürdürülebilir bakış açımızla yatırımlarımızda demiryolu taşımacılığına ağırlık verdik. Yurtiçinde ve yurtdışında kapıdan kapıya sunduğumuz tüm operasyon süreçlerimizi kendi ekibimizle yapıyoruz. Böylelikle tüm müşterilerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını yüksek hizmet kalitemiz ile karşılıyoruz’’ dedi.

90’dan fazla ülkede 60 bin çalışanı var

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden biri olan Danimarka merkezli DSV, hava, deniz, karayolu taşımacılığı, depo ve lojistik hizmetleri ile binlerce şirketin tedarik zincirlerine çözümler sunan ve yöneten global bir şirket. DSV, 90'dan fazla ülkedeki 60 bin çalışanı ve dünyanın dört bir yanındaki bin 500 ofis, terminal ve depo ile hizmet veriyor.