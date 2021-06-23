DSV, havada bu yıl 20 milyon kg yük elleçleme hedefi koydu

DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder, bu yılın ilk beş ayında 7.5 milyon kg hava kargo yükü taşıdıklarını açıklarken, hedeflerinin yılsonunda bu miktarı 20 milyon kg’a çıkarmak olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden biri olan DSV, hava, deniz, karayolu taşımacılığı, depo ve lojistik hizmetleri sunuyor. 90’dan fazla ülkedeki 60 bin çalışanı ile hizmet veren şirketin dünya çapında bin 500 ofisi bulunuyor. 2000 yılından itibaren DFDS Dan Transport Group, Frans Maas, ABX ve UTi Worldwide’ı satın alan DSV, 2019 yılında bir başka küresel taşımacılık ve lojistik hizmetleri sağlayıcısı olan Panalpina ile güçlerini birleştirdi. Şirket hava kargo faaliyetleri kapsamında; gümrük ve dökümantasyon, ekspres servis, konsolide hava yüklemeleri pick-up hizmeti sunuyor.

DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder, pandemi döneminde DSV Türkiye ekibi olarak sahada kesintisiz faaliyetlere devam ettiklerini yanı sıra merkez ofis çalışanlarının da evlerden hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, “Pandeminin ilk aylarında piyasa koşulları nedeniyle hacimlerde düşüş yaşansa da 2019-2020 yıllarını hava kargo ithalat ve ihracat tarafında birinci firma olarak kapattık” dedi.

Önder, bu yılın ilk beş ayında 7.5 milyon kg hava kargo yükü taşıdıklarını açıkladı. Şirket geçen yıl aynı dönemde 11 milyon kg, 2019’un ocak-mayıs döneminde havayolu ile 9.5 milyon kg yük elleçlemişti. Önder, yılsonu hava kargo hedeflerinin ise 20 milyon kg olduğunu söyledi. Denizyolu taşımacılığında yaşanan konteyner krizi nedeniyle hava kargoya kayan yüklemeler olduğuna dikkat çeken Önder, “Özellikle Uzakdoğu çıkışlı olarak havayoluna kaymalar yaşanıyor” dedi.

Hava kargo navlunları bu yıl geçen yıla göre artış göstermişti. Önder, aşılamanın yaygınlaşması ile yolcu uçuşlarının yeniden açılmasına paralel olarak, kapasitenin artacağını, böylece navlunların düşmesi ve taşınan kargo oranının artmasının beklendiğini ifade etti.

Küresel hava kargo taşımacılığında Türkiye’nin önündeki fırsatları değerlendiren Önder, “Hava kargo taşımacılığında İstanbul Havalimanı’nın hub olarak kullanılmaya başlaması ile sektörde hacimlerin önemli oranda artacağını öngördüklerini belirtti.

DSV, küresel aşı taşımacılığında da dünyanın çeşitli bölgelerinde kapıya kapıya hizmet veriyor. Genel Müdür Ozan Önder, bu alanda depolama ve taşıma konusunda gerekli hizmetleri verebilir seviyede olduklarının altınız çizdi.

Demiryolu ile Anadolu’yu Avrupa’ya bağladı

Türkiye’nin Doğu Avrupa pazarında daha güçlü bir pozisyona ulaşması için çok önemli bir hizmet başlattı. Şirket, Anadolu’daki ihracatçıların ürünlerini artık Avrupa’ya demiryolu ile direkt taşıyor. Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan, Köseköy’den Brno’ya ilk tren 30 Nisan’da kalkmıştı.

Sürdürülebilirliğin en önemli değer olduğu bilinciyle yatırımlarında demiryoluna ağırlık veren DSV, yeni hizmeti ile Gebze, İzmit, Bursa, Sakarya gibi Türkiye’nin ticaret açısından önemli noktalarını Doğu Avrupa’ya direkt olarak ulaştırıyor. Railcargo ile DSV ortaklığında Anadolu’yu Avrupa’ya düzenli servislerle bağlayan tren KöseköyMarmaray-Kapıkule-Budapeste-Brno rotasını izliyor.

Ozan Önder, “Türkiye’nin en geniş 45HC (TIR’a en yakın ölçüde) konteyner filosuna sahip lojistik firması olarak Avrupa demiryolu ağımızı bir adım öteye daha taşıyoruz. Anadolu’daki ihracatçılarımızın ürünlerini Avrupa’ya demiryolu ile direkt taşımaya başlıyoruz. Köseköy terminalini aktif hale getirerek Avusturyalı Railcargo firması ile birlikte 40 konteyner taşıma kapasitesine sahip 20 vagonlu trenimizi düzenli olarak haftanın her günü kaldırıyoruz. Bu yeni projemiz Türkiye’nin Doğu Avrupa pazarında daha güçlü bir pozisyona ulaşması için çok önemli” açıklamasını yaptı.