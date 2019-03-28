DSV Türkiye, hava kargoda pazar payını yüzde 7’ye çıkardı

28 Mart 2019

Hava kargo sektörünün ülkedeki ihracat faaliyetlerinin desteklenmesiyle büyümeye devam ettiğini söyleyen DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder, “Türkiye’deki en önemli ikinci hava kargo acentesiyiz. Gerçekleştirdiğimiz atılımlarla hava kargodaki pazar payımızı yüzde 7’ye çıkardık” dedi.

Hava kargo tarafında yüzde 20 büyüme sağladıklarının altını çizen Ozan Önder, “2018 yılı hem bizim için hem de sektör açısından olumlu geçti. DSV olarak Türkiye’de yüzde 7 pazar payına ulaştık ve bu sayede Türkiye’deki en önemli ikinci hava kargo acentesi olduk” ifadesini kullandı.

Hava kargonun ülkedeki sıkıntılı dönemlere rağmen büyümeye devam ettiğini söyleyen Ozan Önder, “2008 krizinde de şimdi olduğu gibi hava kargonun küçüleceği konuşuluyordu. Fakat ne 2008 yılında, ne de şimdi küçülme yaşanmadı. Çünkü kriz ortamında üretici stok yapmak yerine dışarıya satmaya odaklandı, sebze ve meyve sektörü Rusya’da tekrar canlandı” diye konuştu.

“Türk hava sektörü her zaman 10 puan fazla büyür”

Türk lirasındaki güç kaybının üreticiyi ihracata yönelttiğini dile getiren Önder, globalde hava kargo ne kadar büyürse büyüsün Türkiye’nin bir 10 puan fazla büyüyeceğini öngördüklerini, özellikle Aliexpress ve THY’nin gerçekleştirdiği ortaklıklar ve yatırımlarla Her zaman rüzgarı yakalayacağını anlattı. Bütün bu gelişmeler ışığında bu yıl için depo yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Ozan Önder, “Tuzla bölgesinde 40 bin metrekare yeni bir depo aldık. Müşterilerimize bildirimini yapmadık. Şu an kurulum aşamasındayız. Depo yönetim sistemleri üzerine faaliyet gösteren Türkiye’nin iki önemli şirketiyle görüşmelerimiz devam ediyor. 4 ila 5 bin mavi yakalı personel üzerine yoğunlaşacağız. Global operasyonda ise DSV bir şirket satın almak için hazırlanıyor” ifadesini kullandı.

Yeni havalimanına depo yatırım yapılacak

Yeni havalimanında ofislerinin bulunduğuna dikkat çeken Önder, “İstanbul Havalimanı önemli bir proje. Çünkü Türkiye gibi bir konuma sahip ülkede lojistik alanına yapılacak her yatırım ülkeye katkı sağlar. Biz de yeni havalimanında ofisimizi açtık ve depo yatırımı yapmak için hazırlanıyoruz” dedi.

2018’de 1 milyar TL ciro

Ciroyla ilgili olarak 2017 yılına göre yüzde 40’lık bir büyüme kaydettiklerini ifade eden Önder, 2018’de 1 milyar TL ciroya ulaştıkları bilgisini verdi. 2019 yılında da aynı başarıyı beklediklerini kaydeden Önder, “Organik olarak yüzde 30 büyüme bekliyoruz. Bir satın alma durumunda ortaya çıkacak büyümeyi buna katmıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de yatırımı yapmaya devam etmek istedikleri mesajı veren Önder, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Türkiye’de çok uzun vadeli düşünüyoruz. Pazar çok geniş. Bu sene uluslararası ticaret dışında Türkiye’de büyüme kararı aldık. Finansal olarak güçlü bir yapıdayız ve rakiplerimize göre düşük borçlanma maliyetimiz var. Maliyet avantajı yaratacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Türkiye’de her alanda ilk beşteyiz diyebiliriz. Hedefimiz bu başarıyı sürdürmek.”