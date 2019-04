Dünyada her gün havalanan 300 UPS uçağı ticareti kolaylaştırıyor

30 Mart 2019

UPS’in Türkiye pazarına 1988’de girdiğini, bugün dünya çapında 434 binden fazla çalışanıyla 220’den fazla ülke ve bölgede konuşlandıklarını söyleyen UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, “Türkiye’de 2 binden fazla çalışanımızla Edirne’den Hakkari’ye 81 ilde müşterilerimize hem yurt içi hem de yurt dışı ekspres paket, kargo taşımacılığı, tedarik zinciri çözümleri ve depolama hizmetleri sunuyoruz” dedi.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında ‘Express’ ve ‘Express Plus’ hizmetleriyle teslimatları istenilen saatlerde yaptıklarını kaydeden Kılıç, “UPS Worldwide Express Freight hizmetimizle aniden ortaya çıkan stok açıklarını karşılamak adına paletli ihracat ve ithalat gönderilerini iletiyoruz. Ayrıca hızlı ihracatla zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) konusunda müşterilerimize destek veriyoruz” dedi. Kılıç, yurt içinde de geçtiğimiz yıl ekspres teslimat seçeneklerini hizmete soktuklarını, böylece ülke genelinde bir sonraki iş günü teslimatı için saat 09.00’a, 10.30, 12.00’ye kadar veya gün içi olmak üzere dört farklı ekspres teslimat seçeneği sunduklarını söyledi.

“Hedefimiz, keşfedilmemiş potansiyeli harekete geçirmek”

Dünya genelinde her gün çıkardıkları 300 uçakla satıcıları alıcılarla buluşturmaya, dünya ticaretini kolaylaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Kılıç, “Bu kapsamda küresel deneyimimizi ülkemiz için fark yaratmak adına kullanmak üzere çaba sarf ediyoruz. Şu an 95 milyar dolar ile Türkiye’deki ihracatın yüzde 57’sini KOBİ’ler gerçekleştiriyor. Ülkemizde 3.3 milyon KOBİ bulunuyor. Fakat bunların sadece 60 bini ihracat gerçekleştirebiliyor, bu da toplam KOBİ sayısının yüzde 2’si demek” diye konuştu.

Hedeflerinin Türkiye’nin henüz keşfedilmemiş devasa ihracat potansiyelini harekete geçirmek olduğunu söyleyen Kılıç, “Bu kapsamda başta tekstil, otomotiv, perakende ve endüstriyel üretim olmak üzere büyüklüğü ne olursa olsun Türkiye’deki müşterilerimizin yeni pazarlara açılmasına destek oluyoruz” ifadesini kullandı.

Hız ve maliyeti dengelemek

Hem dünyada hem de ülkemizde hız ve güven taahhüdünde bulunan, inovatif uygulamalarıyla müşterilerine iyi bir deneyim yaşatan firmaların öne geçtiğine dikkat çeken Kılıç, “UPS olarak müşterilerimizin hız ve maliyeti dengelemelerine izin veren, ekspres ve standart hizmetlerden oluşan geniş bir portföy sunuyoruz. Çok kısa sürede kritik teslimata ihtiyaç duyan müşteriler genellikle hava ağına güveniyor” diye konuştu.

Müşterilerine günü, saati belli ekspres hizmeti güvenilir ve kapsamlı paketler sunduklarını söyleyen Kılıç, “Bu süreçte hız önemli bir odağımız. Akşam saat 20.00’de Türkiye’den aldığımız bir paketi ertesi sabah saat 9.00’da New York’taki bir adrese teslim edebilen bir global ağa sahibiz” dedi.

Türkiye büyük önem taşıyor

Türkiye’nin Avrupa bölgesinde ilk beş operasyondan biri olarak UPS için oldukça büyük önem taşıdığını anlatan Kılıç, “UPS’in sunduğu hizmetleri her gün geliştirmek için çalışıyor olması iş hacmini de artırıcı yönde ilerliyor. Öngörülü planlarımız dâhilinde her koşulda hizmetlerimizi aksatmadan, karlılığımızı koruyarak yolumuza devam ediyoruz. Her ihtimali değerlendirip, alternatif aksiyon planlarımızı yapıyor, jeopolitik durumu, finansal gelişmeleri ve bunların ticaret üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Bu yıl da önceki yıllarda başardığımız gibi yine büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

2 milyar dolar yatırım planlıyor

UPS olarak Türkiye’deki 30’uncu yıllarını kutladıklarını kaydeden Kılıç, faaliyetlerine başladıkları günden bu yana binlerce ihracatçı ve bireysel müşteriyle büyümeye devam ettikleri bilgisini verdi.

UPS Türkiye olarak en büyük projelerinin Türkiye’nin ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak ve gün geçtikçe daha çok ihracatçının yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Kılıç, “Bu doğrultuda iki önemli projeye imza attık. İlk olarak KOBİ’lerin ve girişimcilerin ihracat potansiyellerini keşfedebilmesi, e-ihracat sürecinde önlerine çıkabilecek engelleri ve çözümleri çok daha önceden görebilmesi için Export Akademi programını hayata geçirdik. Bu projemizle Türkiye’nin dört bir yanını gezerek KOBİ’lere sanal pazarlarda hesap yönetimi, online ödeme yöntemleri, e-ihracatta gönderi paketleme, dijital pazarlama, gümrük mevzuat çözümleri gibi konularda eğitimler veriyoruz. Öte yandan kadınların sınırları aşmasına, zorlukların üstesinden gelmesine ve işletmelerini küresel pazarlara genişleterek yeni gelecekler oluşturmalarına destek olmak amacıyla UPS Kadın İhracatçı Programı’nı hayata geçirdik. Projeyi sahiplenen pek çok paydaşımızla beraber kadınlara yeni pazarlara ulaşma, girişimcilik, tedarik zinciri yönetimi gibi eğitimler veriyoruz. Ayrıca mentörlük, öğrenme ve bilgi paylaşımı için destekleyici ağ yaratma, ihracatta en iyi uygulamalar, ticaret politikalarıyla yeni pazar fırsatları konulu e-öğrenme ve atölye çalışmaları gibi fırsatlar da sunduğumuz programla 2020 yılı sonuna kadar 10 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bütün çözümler tek çatı altında

Uluslararası ticarette yeni pazarlara erişme veya piyasayı genişletme noktasında müşterilerine destek olduklarını söyleyen Kılıç, lojistik hizmetlerinde geniş kapsamı, depolama tesisleri ve uluslararası ticaret teknolojileriyle dünyanın en büyük gümrük müşavirliği ve lojistik danışmanlığından biri olduklarını belirtti. Kılıç, “Uluslararası ticarette müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği tüm bu hizmetleri Türkiye’de tek çatı altında sunan UPS’in deneyimi, müşterilerimizin küresel piyasada daha başarılı olmasını sağlıyor” dedi.

Türkiye’den, özellikle İstanbul’dan dünya nüfusunun yüzde 65’ine dört saatte erişildiğini söyleyen Burak Kılıç, “Yine Türkiye’den kara ulaşımıyla hemen hemen Avrupa’nın tüm coğrafyalarına üç günde ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca yüzyıllardır batı eksenli kayan dünya ticareti artık doğuya doğru yön değiştirdi ve İstanbul bu noktada dünya havacılığının merkezlerinden bir tanesi. İstanbul Havalimanı’nın tamamlanmasıyla bulunduğumuz coğrafyanın değeri yeniden tanımlanmış olacak ve ülkemiz için önemli bir potansiyel kendini gösterme fırsatı bulacak” diye konuştu.

“Yılda 1 milyar dolarlık teknoloji yatırımı gerçekleştiriyoruz”

UPS’in, global olarak her yıl 1 milyar dolar teknoloji yatırımı gerçekleştirdiğini anlatan Kılıç, “Bu kapsamda hem yeni teknolojiler geliştiriyoruz hem de dijital dünyadaki iletişim trendlerini yakından takip ederek müşterilerimize sosyal medyadan ve Whatsapp gibi kanallardan ulaşarak iletişimimizi maksimum düzeyde tutuyoruz” dedi.