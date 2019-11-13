e-ticaret lojistiğinde hız ve verimlilik öne çıkıyor

13 Kasım 2019

e-ticaret'in hayatımızın her alanında büyük yer kaplamaya başladığını söyleyen OPLOG Kurucu ve CEO'su Halit Develioğlu, sürekli indirimler, kampanyalar, reklamlar ve sponsorluklar arasında kaybolur hale geldiğimizi ifade etti.

Tüketicinin karar verip 'satın al' butonuna bastıktan sonra siparişlerinin en kısa sürede teslim almayı beklediğini vurgulayan Develioğlu, “Bu süreçte işin lojistik operasyonu oldukça önemli bir konu. e-ticaret firmalarının ürünlerinin depolarda stoklanmasından siparişlerin hazırlanıp müşteriye teslim edilmesine kadar devam eden, hatta ürünlerin iade edilmesini de kapsayan tüm süreci e-ticaret lojistiği olarak adlandırıyoruz” dedi.

Bu adımların tamamında hız, doğruluk ve verimliliğin kilit noktaları oluşturduğunu belirten Develioğlu, şöyle devam etti: “Bu beklenti yalnızca yüksek teknolojiyle donatılmış bir altyapıyla çalışan lojistik firmaları tarafından karşılanabiliyor. OPLOG olarak, müşterilerimize uçtan uca e-ticaret lojistiği hizmetleri sunarken bu hizmetlerin kusursuz şekilde gerçekleştirilmesi için kullandığımız bütün teknolojileri Bilkent Üniversitesi Cyberpark Teknokent'te yer alan Ar-Ge merkezimizde geliştiriyoruz. Türkiye’de lojistik sektörüyle teknolojiyi birleştiriyor, 'Efsane Cuma' gibi kampanya dönemlerini ölçeklenebilir operasyonel gücümüz ve bulut tabanlı teknolojilerimizle dört gözle bekliyoruz.”

En hızlı büyüyen teknoloji şirketi' ödülünü aldı

OPLOG olarak e-ticaret lojistiği alanındaki konumlarının sektörle kıyaslandığında farklı bir noktada olduklarının altını çizen Develioğlu, “Sebebi, lojistik yapan bir teknoloji firması olmamız. Scale-up aşamasına gelmiş bir girişim olarak Türkiye’nin 'en hızlı büyüyen teknoloji şirketi' ödülünü iki aldık. Bu nedenle faaliyetlerine yeni başlayan girişimcileri, küçük boyutlu ve büyük operasyonlara sahip şirketleri çok iyi anlıyoruz. Onların sorunlarını kavrıyor, ihtiyaçlarına özel çözümler sağlıyor, lojistik yüklerini üstleniyoruz. Müşterilerimize kusursuz bir lojistik işleyişi sunarken satışlarına odaklanmaları için de imkan sağlıyoruz” diye konuştu.

Sektör, gelecek vadediyor

Sadece bu pazaryerlerini değil tüm oyuncuları yakından takip etmeye çalıştıkları bilgisini veren Develioğlu, şunları kaydetti: “Beni en çok heyecanlandıran 1 milyondan fazla aktif e-mağaza müşterisiyle sektörün önemli küresel markalarından olan Shopify’ın bu sene iki tane çok kritik gelişmeye imza atması oldu. İlki Shopify’ın haziran ayında kendi e-ticaret lojistik ağını kurmaya başladığını açıklaması. İkincisi ise bu haberden sadece üç ay sonra depo robotları üreten başarılı bir girişim olan 6 River Systems’i 450 milyon dolar karşılığında satın alması. Bu gelişmeler bize e-ticarette rekabetin lojistik ve robotik alanında yaşanacağını kanıtlarken OPLOG’un da ne kadar doğru bir yolda ilerlediğinin göstergesi” açıklamasını yaptı.

Alışkanlıklar geleceği şekillendiriyor

Lojistik operasyonlarının her geçen gün daha kompleks hale geldiğini, e-ticaretin hızla gelişmesinin bu durumu tetikleyen en önemli faktör olduğunu ifade eden Develioğlu, yeni pazaryerlerinin ortaya çıkması, müşterilerin satın alma alışkanlıklarının ve beklentilerinin değişmesi, teknolojik gelişmelerin e-ticaret süreçlerini doğrudan etkilemesi gibi birçok etkenin geleceği şekillendirdiğini vurguladı.