Ebbi Lojistik, geliştirdiği konteyner sistemi ile lojistikte fark yaratacak

Lojistik faaliyetlerinde kullanılmak üzere yenilikçi çözümler yaratmak ve bu çözümlerin kullanımını önce bölgesel sonrasında ise küresel boyuta taşımak üzere 2018 yılında kurulan Ebbi Lojistik Çözümleri, geliştirdiği çözümlerle ilk 2 yılında Avrupa ve Asya ülkelerinin radarına girmeyi başardı.

200 bin TL yerli sermaye İlker Keşkek, Berna Aksoy ve Bekir Aksoy ortaklığında kurulan Ebbi Lojistik, sundukları çözümlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Şiket son olarak sadece 45 dakika gibi kısa bir süre içinde tüm boyutlardaki konteynerlara uygulanabilen Flextrong Askılı Konteyner Sistemi'ni geliştirdi.

Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu hayata geçirdiği proje için Türkiye ve PCT ülkelerinde patent alan Ebbi Lojistik, sistem sayesinde mevcut durumda belli bir konteynerda sevk edilen ürün miktarını yüzde 25 oranına kadar artırarak tekstil firmalarının lojistik faaliyetlerinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Singapur ve İtalya’dan yatırım aldı

StartUP olarak yola çıkan Ebbi Lojistik, öz sermayesi dışında askılı konteyner sistemini geliştirmek üzere İtalya’da Fashion Technology ivmelendirme programı ve Singapur’da Hatcher Plus fonundan 1 milyon euro değerleme ile tohum yatırımı aldı. Merkezi İstanbul’da olan şirketin Milano’da da ofisi bulunuyor.

“Ağırlıklı deniz yolu çalışıyoruz”

Geliştirdikleri konteyner sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ebbi Lojistik Kurucu Ortağı ve Satış & Pazarlama Direktörü Berna Aksoy, tekstil ürünleri üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği ve denizyolu lojistik altyapısı olan Asya, Kuzey Afrika, Güney Amerika bölgelerindeki gelişmekte olan ülkelerin faaliyetleri açısından daha uygun olduğunu söyledi.

Global lojistik firmalarının Türkiye organizasyonları ile yerel, orta ve büyük ölçekli lojistik firmaları için çalıştıklarını kaydeden Aksoy, "Sunduğumuz hizmet ile hazır giyim ürünleri, başta İngiltere olmak üzere, Fransa, Danimarka, İspanya, ABD ve Kanada’ya taşınıyor. Geleneksel askılı konteyner sistemi genellikle büyük ölçekli armatör firmalar tarafından kendi bünyelerinde kullanılıyor fakat geliştirdiğimiz yeni askılı konteyner sisteminin kurulum ve söküm işlemlerinin hızlı olması, daha az iş gücü gerektirmesi ve daha az maliyetli olması şirketler için büyük avantaj sağlıyor.” dedi.

"Üretim Asya’dan yakın coğrafyalara kayabilir"

Aksoy, 2020’de büyüme oranlarının tüm sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi durağan olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Fakat bu süreçte negatif bir tablo ile karşılaşmadık. Çalışmakta olduğumuz bazı firmaların siparişlerinde ileri dönemlere ertelemeler gerçekleşti fakat diğer taraftan bazı müşterilerimizin de artan talepleri ile satış rakamlarımız yüzdesel olarak olumsuz etkilenmedi. Küresel salgın nedeni ile 2021 ve sonraki yıllarda Avrupa ve Amerika menşeeli moda markalarının üretimlerinin bir kısmını Asya’dan daha yakın coğrafyalara kaydıracaklarını öngörüyoruz. Bu anlamda, Türkiye gibi tedariklerini daha hızlı yapabilecekleri yakın coğrafyadaki ülkeler avantajlı bir duruma geçecektir. Bunun hem sektörel hem de şirket bazlı beklentilerimizi olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.”